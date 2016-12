| Общество | 18:25 | 24.12.2016 Фонд Вилкула провел акцию: Более пятисот юных криворожан своими руками создали новогодние игрушки для детских домов и интернатов В Кривом Роге Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» провел масштабный конкурс семейного творчества «Лучшая новогодняя игрушка». В конкурсе приняли участие 520 ребят из многодетных семей, семей переселенцев, детей–инвалидов. Те игрушки, которые не боятся снега и холода, будут украшать одну из городских елок, остальные игрушки будут переданы в интернаты и детские дома. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе фонда. На вручении подарков победителям конкурса глава Фонда «Украинская перспектива» Александра Вилкула сказал: «В преддверии Нового года мы создали атмосферу доброго семейного праздника, когда дети и взрослые вовлечены в творчество, которое объединяет. Сейчас это важно для каждого из нас». «Самое большое счастье – делать что-то вместе с папой и мамой, украшать елку и ждать с нетерпением настоящего новогоднего чуда», - сказала Ольга Куприна. Александр Вилкул тоже принял участие в создании новогодней игрушки. «С моими юными земляками - Дашей Фурдуй и Ольгой Куприной, а также Ильей Гвоздь мы сделали игрушку, которая украсит елку в Центре социально-психологической реабилитации детей в Саксаганском районе. Илья теперь тоже мой земляк – Днепропетровщина стала его родиной после того как он с родителями приехал из города Ровеньки луганской области. Вместе мы дарим детям, у которых непростая судьба, не только помощь, но и тепло наших сердец. И я благодарю всех, кто присоединился к нашей акции и благодарю за то, что меня пригласили в жюри», - сказал Вилкул. Жюри конкурса выбирало победителей в 4х номинациях: «Самая необычная новогодняя игрушка», «Самая оригинальная новогодняя игрушка», «Новогодняя игрушка – символ 2017 г.» и «Лучшая семейная игрушка». Учитывая красочность и разнообразие игрушек, организаторы не смогли выбрать только 12 победителей, как планировалось изначально. Поэтому Фонд Вилкула выделил еще 19 дополнительных призов.

Главными победителями конкурса стали: Сафронова Анастасия, Волошина Диана, Литвиненко Аврора, Михайлюк Владислава, Терехова Алиса, Губаренко Светлана, Загурский Марк, Верзан Марк, Гриневич София, Куприна Ольга, Гульков Александр и Фурдуй Даша. 19 дополнительных призов за оригинальность работ получили: Шмалько Катерина, Чумак Андрей, Кирилюк Юлия, Дунаевский Кирилл, Позывайло Вячеслав, Фурт Ева, Кухта Назар, Соловьева Виктория, Ляшенко Дмитрий, Шагинян Милена, Карастан Арина, Рева Надежда, Кошевая Лиза, Михович Яна, Кочмола Владислав, Шалига Анастасия, Ступников Кирилл, Тронько Виктория и Охрименко Ярослав. Все участники конкурса получили сладости, заряд позитива и отличное настроение. Двенадцать победителей получили большие мягкие игрушки, девятнадцать победителей – увлекательные настольные игры.

Семьи переселенцев, которые участвовали в конкурсе, рассказали, что собирались все вместе в Криворожском Центре помощи переселенцам и как одна большая семья мастерили игрушки. Справка: На протяжении трех лет, со дня основания, Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» оказывает поддержку малообеспеченным, пенсионерам, инвалидам, а также мирным людям, пострадавшим от войны. Помощь получили более 120 тысяч человек в 45 городах Украины. Также медикаменты и другую необходимую помощь получили военные госпитали и больницы в Днепре, Одессе и других городах.

Работа Фонда основана не только на поддержке тех, кто нуждается в помощи. Одним из приоритетных направлений его работы является поддержка талантливых детей и молодежи.

