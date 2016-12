| Общество | 12:44 | 26.12.2016 Transforming energy: в Днепре стартовала выставка о работе крупнейших энергетических объектов Украины (ФОТОРЕПОРТАЖ) В Днепре ко Дню Энергетика в ТРЦ «ДАФИ» открылась необычная выставка работ британского фотографа Винсента Мунди. Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. Британец зафиксировал работу промышленных энергетических объектов, рассоложенных в разных уголках Украины. «Transforming energy» – это совместный проект энергетической компании ДТЭК и фотографа Винсента Мунди. Экспозиция проработает до 19 января 2017 года. Выставка также пройдет в городах Курахово (Донецкой обл.), Счастье (Луганской обл.), Энергодар (Запорожской обл.), Ладыжин (Винницкой обл.), Бурштын (Ивано-Франковская обл.) и Добротвор (Львовская обл.).

Фото: Артем Лысенко

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7