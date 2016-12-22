Transforming energy: в Днепре стартовала выставка о работе крупнейших энергетических объектов Украины (ФОТОРЕПОРТАЖ)

|
В Днепре ко Дню Энергетика в ТРЦ «ДАФИ» открылась необычная выставка работ британского фотографа Винсента Мунди.
Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.
Британец зафиксировал работу промышленных энергетических объектов, рассоложенных в разных уголках Украины.
«Transforming energy» – это совместный проект энергетической компании ДТЭК и фотографа Винсента Мунди. Экспозиция проработает до 19 января 2017 года.
Выставка также пройдет в городах Курахово (Донецкой обл.), Счастье (Луганской обл.), Энергодар (Запорожской обл.), Ладыжин (Винницкой обл.), Бурштын (Ивано-Франковская обл.) и Добротвор (Львовская обл.).
Фото: Артем Лысенко