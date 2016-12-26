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| Общество | 12:49 | 26.12.2016
Сотни тысяч подписей украинцев должны заставить власть рассмотреть законопроекты ОппоБлока, направленные на защиту людей, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул встретился с жителями Кривого Рога. Люди ставили подписи в поддержку пакета законопроектов Оппозиционного Блока «Справедливость и защита».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

Криворожанка Ольга Омельченко сказала: «Я поставила подпись потому что также считаю, что правительство должно снизить тарифы и цены. Они там в Киеве даже не думают про простых людей. У нас в Кривом Роге хоть городская власть выделяет по 500 грн жителям в связи с такими тарифами. Это реальная поддержка, а как жить людям в других городах? И цены тоже надо снизить. Сейчас лекарства уже на день рождения дарить начали – теперь это очень дорого».

«Я сам промышленник и боюсь оказаться на улице. Очень хочу, чтобы государство начало поддерживать промышленность и людей труда. Все страны защищают своих товаропроизводителей, это должно быть и у нас. Я не хочу, чтобы люди уезжали работать в другие страны. Поэтому я поставил свою подпись», - сказал Андрей Толкачев.

«Я просто хочу, чтобы в нашей стране снова был мир. Я переживаю за детей – любая встреча с такими же матерями, как я, начинается с обсуждения этого. Я поддержала требования Оппозиционного Блока потому что это требования любого нормального человека. Восстановление мира – это основа и выхода из кризиса, и всего вообще», - сказала Екатерина Крыленко.
Александр Вилкул поблагодарил криворожан за поддержку предложенных им и его коллегами по ОппоБлоку законопроектов. На встрече люди возмущались почему коалиция вместо того, чтобы хоть что-то сделать для людей, делает жизнь всё хуже.

На своей странице в Фейсбук Вилкул написал: «Несмотря на морозную погоду, очень горячая встреча. По всей стране рабочие, пенсионеры, врачи, учителя, молодежь - все недовольны тем, что делает правительство - жизнь становится всё хуже. Люди уже не подбирают слов.

Объединившись, мы являемся реальной силой, которой верят люди.

Законопроекты Оппозиционного Блока – это требования народа снизить тарифы и цены, реально поднять зарплаты и пенсии, поддержать промышленность, малый и средний бизнес, создать рабочие места, восстановить мир. Поэтому люди активно их поддерживают.

Сотни тысяч подписей украинцев должны заставить власть рассмотреть пакет наших законопроектов «Справедливость и защита», направленные на защиту людей».

Напомним, что пакет законопроектов Оппозиционного Блока «Справедливость и защита» предусматривает:

1. Отменить грабительские коммунальные тарифы и ограничить их совокупный размер – не более 10% доходов семьи (законопроекты № 2342 и 2347 от 06.03.2015).
2. Установить размер минимальной зарплаты на уровне 4,5 тыс. грн, а минимальной пенсии – на уровне 3,5 тыс. грн
3. Обанкротив 82 банка, власть ограбила 4 млн наших граждан. Мы требуем принятия законопроекта № 5391 (от 14.11.2016), который обеспечит выплаты всем вкладчикам банков.
4. Не допустить продажи сельскохозяйственных земель Украины и их разворовывания (законопроекты № 5241 от 06.10.2016 и №5330 от 01.11.2016 ).
5. Остановить рост цен на социально значимые товары и продукты питания и обеспечить их государственное регулирование (№ 1021 от 27.11.2014)
6. Принять пакет законопроектов по Новой Индустриализации - по поддержке национальной экономики, промышленности и созданию новых рабочих мест
7. Провести реальную децентрализацию и передачу в регионы денег, которые разворовываются в Киеве, и полномочий.
8. И для того, чтобы это все обеспечить необходимо прекратить войну и восстановить мир в Украине. 10 законопроектов ОппоБлока по выполнению Минских соглашений лежат в парламенте уже больше года (№2348 от 10.03.2015, №2408 от 18.03.2015, №2409 от 18.03.2015 №2410 от 18.03.2015, №2419 от 19.03.2015, №№2420, 2421, 2422, 2425, 2435 от 19.03.2015)».


 
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