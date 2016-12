| Общество | 13:37 | 26.12.2016 Александр Вилкул поздравил ветерана Великой Отечественной войны Лукерию Оголеву со столетним юбилеем Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте, Глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул встретился в Днепропетровске с ветераном Великой Отечественной войны Лукерией Андреевной Оголевой и поздравил ее со столетним юбилеем. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. «Ваш жизненный путь является примером для каждого из нас. Вы прошли войну, восстанавливали нашу страну из руин. Сегодня наша святая обязанность оказывать вам поддержку, и мы с гордостью это делаем», - отметил Александр Вилкул. Ветеран рассказала Александру Вилкулу о своей жизни и о том, как непросто сейчас живется пожилым людям: «После войны было очень тяжело. Но мы верили, что будет лучше и не жалели своих сил. Прошли годы, но государство, власть просто забыла о нас. Если бы не мои родственники и не помощь вашего Фонда, я не знаю, как бы выживала сейчас. Дай Бог, чтобы у вас все получилось и этот беспредел, который творится в нашей стране, закончился. Искренне надеюсь, что уважение к тем, кто воевал в Великой Отечественной войне, вернется, а старикам будут реально помогать, а не ждать, когда они умрут». Лукерия Андреевна Оголева окончила горнопромышленное училище, с 16 лет работала на шахте Кировское. Ежедневно спускалась на 20-ю глубину, выполняла работу лебедчицы. В 1941 году попала на фронт, до кровавых мозолей на руках копала противотанковые рвы. Также успевала еще работать телефонисткой. На войне получила контузию, потеряла слух. Но добрые люди, рассказывает ветеран, помогли ей в лечении и вернули слух. После войны работала в военторге на Западной Украине, а по выходу на пенсию переехала жить в Днепропетровск, к племяннику. «Я многое видела и переживала за эту долгую жизнь, но счастлива, что судьба мне подарила встречу со многими хорошими людьми. Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни», - сказала ветеран Александру Вилкулу. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

