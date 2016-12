| Общество | 13:57 | 26.12.2016 ДнепрОГА устроила новогодний праздник для 80 детей погибших героев Хороводы у ёлки с героями любимого мультфильма, интересный мастер-класс и дискотека - ДнепрОГА продолжает поздравлять детей с праздниками. На этот раз помогла ІТ-школа «Смарт» и собрала на своей площадке более 80 мальчиков и девочек. Все они - дети погибших в АТО бойцов. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Команда Валентина Резниченко продолжает поздравлять детей. На этот раз пригласили малышей из Криворожского, Апостоловского и Криничанского районов. Все они потеряли своих самых дорогих людей - отцов. Поэтому уделить им больше внимания - наш долг», - рассказывает координатор центра помощи участникам АТО и их семьям при ДнепрОГА Наталья Шулика.



Маргарита уже готовится к Новому году. Через несколько дней у девочки начинаются долгожданные каникулы. Традиционно встречать праздник Рита будет в кругу семьи. На празднике девочка научилась делать рождественский веночек.



«Мне нравится на празднике. Я вырезаю детали веночка. Далее мы их все совместим. Думаю, получится красиво. Параллельно смотрю, как дети водят хоровод. К ним пришли герои из любимого мультфильма «Холодное сердце», - говорит девочка.



Рита - дочь героя АТО Сергея Демиденко. Он погиб 9 мая 2014 года под Мариуполем. Тогда Сергей вместе со своими побратимами отбивали нападение боевиков.



«Сергей всегда проводил новогодние праздники со своей семьей. Так как он, никто не заботился о Рите. Мой сын очень ее любил. Я вижу, как ей не хватает отца. И хорошо, что есть такие мероприятия, которые поддерживают детей. Они сейчас в этом очень нуждаются», - со слезами на глазах говорит бабушка девочки Лариса Демиденко.



Все дети разного возраста. Скучать не пришлось никому. Дети успели поводить хороводы, принять участие в мастер-классах, создать собственную карту желаний и напоследок зажечь танцами на дискотеке.



«Мы запланировали очень много новогодних поздравлений для детей. В среду - масштабное мероприятие в планетарии. Там дети увидят сферический мультфильм. Даже я не знаю, что это будет. Но уверена - интересно», - добавляет Наталья Шулика. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7