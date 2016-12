| Общество | 14:26 | 26.12.2016 Рисунок в обмен на билет в Литву: детей Днепропетровщины приглашают поучаствовать в международном конкурсе Стартует Международный конкурс рисунков для детей Украины и Литвы. Школьникам и студентам обеих стран предлагают подготовить работы на тему «Сдай кровь ради жизни». Авторов лучших картин ждет небольшое путешествие. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Конкурс проводит Минкультуры и Всеукраинская молодежная организация «Сердце к сердцу». Приобщиться могут все желающие от 10 до 22 лет. Для этого надо нарисовать рисунок на тему «Сдай кровь ради жизни». Это может быть бумага формата А1, А2, А3. Графика, гуашь, масло, карандаши или фломастеры - каждый выбирает по вкусу. На обратной стороне рисунка необходимо оставить свои контакты. Работы присылать до 28 февраля по адресу: Киев, ул. Щербаковская, 31/40, оф. 62, 03082. Победителей будут выбирать в двух категориях: от 10 до 14 лет и от 15 до 22 лет. Лучших определит жюри из педагогов, медиков, спортсменов и соцработников страны. Будут учитывать качество рисунков, оригинальность и новизну изображенных сюжетов. Имена лидеров объявят в конце апреля. Победители отправятся в зарубежную поездку. Украинцы будут гостить в Литве, и наоборот.

