В Новогоднюю ночь пассажиров поездов будут обслуживать Деды Морозы и Снегурочки

Для тех, кто будет путешествовать поездом в новогоднюю ночь, железнодорожники подготовили сюрприз: проводники «превратятся» в Дедов Морозов и Снегурочек и раздадут пассажирам сладкие подарки.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УЗ.

«Железнодорожники позаботились о хорошем настроении пассажиров и праздничную атмосферу на вокзалах: фасады домов, залы ожидания, сервис-центры и залы повышенной комфортности уже украшены гирляндами и иллюминацией. На вокзалах и площадях высятся хорошо одетые новогодние елки», - отметили в ведомстве.

Также отмечается, что в период праздников в залах ожидания будут транслироваться новогодние программы.

