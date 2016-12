| Общество | 14:47 | 26.12.2016 В Новогоднюю ночь пассажиров поездов будут обслуживать Деды Морозы и Снегурочки Для тех, кто будет путешествовать поездом в новогоднюю ночь, железнодорожники подготовили сюрприз: проводники «превратятся» в Дедов Морозов и Снегурочек и раздадут пассажирам сладкие подарки. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УЗ. «Железнодорожники позаботились о хорошем настроении пассажиров и праздничную атмосферу на вокзалах: фасады домов, залы ожидания, сервис-центры и залы повышенной комфортности уже украшены гирляндами и иллюминацией. На вокзалах и площадях высятся хорошо одетые новогодние елки», - отметили в ведомстве. Также отмечается, что в период праздников в залах ожидания будут транслироваться новогодние программы.

