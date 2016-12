| Общество | 17:26 | 26.12.2016 Сказочные праздники вместе с театром им. Т.Г.Шевченко: афиша В театре им. Т.Г.Шевченко в Днепре дарят праздничное новогоднее настроение. С 1 по 15 января здесь будут показывать известные и любимые сказки. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. 1 января в 13.00, 2 и 3 января в 10.30 и в 13.00, 6 и 7 января в 10.30 и в 13.00 для гостей готовят украинскую народную сказку «Пан Коцкий». Посмотреть историю мудрого кота и лесных зверей приглашают всех желающих. 4 и 5 января в театре покажут пьесу «По щучьему велению». Выдающийся украинский драматург Марк Кропивницкий создал ее по мотивам народных сказок о двух братьях - дурачка и разумного. Начало в 10.30 и в 13.00. 8, 9 и 10 января приходите в театр, чтобы услышать сказки о странных приключениях девочки-революционерки. «Пеппи Длинныйчулок» будет ждать вас в 10.30 и в 13.00. Какие новогодние праздники без «Щелкунчика»? 11 и 12 января в театре покажут любимую для многих сказку о любви, заботе и чудесах. Приходите в 10.30 и 13.00. 13 и 14 января артисты театра готовят увлекательную сказку о храбром Аладдине, красавице Будур, злом Колдуне и волшебнике - Джине. Смотрите «Аладдина» в 10.30 и 13.00. Современная, поучительная, музыкальная сказка по народным мотивам «Коза-Дереза» будет удивлять зрителей 15 января. Персонажи спектакля заставят задуматься над тем, «кого другом считать, а кого и на порог не пускать» в 13.00. Стоимость билетов на все спектакли - от 40 до 60 гривен. Касса работает со вторника по пятницу с 12.00 до 18.30, в субботу и воскресенье - с 12.00 до 17.00. Справки по телефонам: (056) 778 55 55, 744 27 ноября или 744 52 35. Театр находится на ул. Воскресенская (бывшая Ленина), 5. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

