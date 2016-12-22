Начальник управления погашения долга ГУ ГФС в Днепропетровской области Яна Бабец заявила, что в Днепропетровской области налоговой долг составляет около 2 млрд грн.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР»

«Налоговая задолженность возникает, если не вовремя уплачены налоги, а также в том случае, если по результатам проверок доначислены налоговые обязательства. Тогда плательщикам дается 60 дней, чтобы уплатить эти долги.

2 млр д грн эта сумма, которую налогоплательщики проиграли в судах по результатам проверок. На них были начислены обязательства, которые они не оплачивают.

На сегодняшний день в принудительном порядке списано около 1 млрд грн налогового долга, около 300 млн грн списано. Проводятся мероприятия по взысканию долга взыскание с расчетных счетов, реализацию конфискованного имущества и пр. Плотно работаем с органами местного самоуправления, государственными исполнителями по взысканию задолженности с физических лиц», - сказала она.

