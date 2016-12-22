Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
28.12.2016
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Особенности выплаты пенсий в декабре текущего года и январе 2017 года»
28.12.2016
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет фото - видео конкурс «ЗИМНЯЯ СКАЗКА на ПРИРОДЕ»
28.12.2016
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Охрана общественного порядка во время празднования Нового года в Днепре. Подготовка города к Новому году»
28.12.2016
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Нужен ли жителям Днепра региональный ландшафтный парк?»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:07 | 27.12.2016
50-й Центр предоставления административных услуг в области открылся в Сурско-Литовской тергромаде, - Валентин Резниченко

Удобно, быстро, комфортно, а главное - по месту жительства. В Сурско-Литовской объединенной громаде открыли свой Центр предоставления административных услуг. Теперь здесь можно зарегистрировать место проживания, оформить субсидию или подать документы для получения пособия по рождению ребенка. В общем 64 админуслуги.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

В советское время это была местная аптека. Последние три года ее помещение стояло заброшенным. Сейчас - здесь новый, комфортный Центр. Создать его местная община решила на собрании 12 июля этого года.

«У нас не было средств, чтобы отремонтировать помещение. Но в этом году мы объединились - образовалась наша Сурско-Литовская тергромада. Наш бюджет стал больше. Решили за свой счет начать ремонт здания», - рассказывает секретарь Сурско-Литовского сельсовета Нина Буряк.

Обычно местному предпринимателю Константину Куприянову приходилось преодолевать немало километров. До ближайшего админцентра от Сурско-Литовского - 40 километров. Теперь оформить все необходимые документы можно по месту жительства.

«Мы ожидаем облегчения. Это плюс не только нам, но и государству. Скорее сможем платить налоги, оформлять договоры об аренде или даже получать наследство », - рассказывает Константин.

В Центре выделили помещение и работникам соцслужбы. Раньше женщины работали в ужасных условиях. Теперь имеют удобные теплые помещения и необходимые коммуникации.

«Мы выполняем роль бывших райотделов образования: предоставляем информацию, занимаемся всем учебно-воспитательным процессом. В последнее время тесно сотрудничаем с переселенцами. Собираем гуманитарную помощь », - говорит начальник отдела гуманитарно-социальной сферы Надежда Ковальчук.

Это уже 50-й Центр в области. В нем работают 11 человек. Здесь местные смогут полноценно получить 64 админуслуги. Это оформления субсидий, регистрация места проживания или оформления документов на пособие по рождению ребенка.

«Днепропетровщина - лидер по открытию Центров предоставления административных услуг. Сейчас в области работает 50. Теперь и жители Сурско-Литовского смогут оценить преимущества такого сервиса. Такие центры должны работать в каждой громаде », - подчеркнул председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
27.12.2016 13:54 УЗ назначила 36 дополнительных поездов на Новогодние праздники
26.12.2016 13:13 На Запорожской трассе влобовую столкнулись две иномарки: одну машину разорвало на части, погиб человек
23.12.2016 12:07 В Днепре ищут отловщиков бездомных животных
23.12.2016 10:01 Задержанный за взятку депутат Днепровского горсовета оказался бывшим однопартийцем Филатова
22.12.2016 13:27 Завтра из Львова запустят «Интерсити» на польский Перемышль
Последние новости
27.12.2016
15:06		 Днепропетровская ТПП содействует повышению ресурсоэффективности предприятий региона для снижения затрат на энергоресурсы и достижения более высокого уровня конкурентоспособности
27.12.2016
14:59		 В Днепропетровской области полиция задержала мужчину, разыскиваемого за мошенничество в соседнем регионе
27.12.2016
14:48		 За полдня полиция Днепра зафиксировала 29 ДТП
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2016 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика