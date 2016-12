| Общество | 14:07 | 27.12.2016 50-й Центр предоставления административных услуг в области открылся в Сурско-Литовской тергромаде, - Валентин Резниченко Удобно, быстро, комфортно, а главное - по месту жительства. В Сурско-Литовской объединенной громаде открыли свой Центр предоставления административных услуг. Теперь здесь можно зарегистрировать место проживания, оформить субсидию или подать документы для получения пособия по рождению ребенка. В общем 64 админуслуги. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



В советское время это была местная аптека. Последние три года ее помещение стояло заброшенным. Сейчас - здесь новый, комфортный Центр. Создать его местная община решила на собрании 12 июля этого года.



«У нас не было средств, чтобы отремонтировать помещение. Но в этом году мы объединились - образовалась наша Сурско-Литовская тергромада. Наш бюджет стал больше. Решили за свой счет начать ремонт здания», - рассказывает секретарь Сурско-Литовского сельсовета Нина Буряк.



Обычно местному предпринимателю Константину Куприянову приходилось преодолевать немало километров. До ближайшего админцентра от Сурско-Литовского - 40 километров. Теперь оформить все необходимые документы можно по месту жительства.



«Мы ожидаем облегчения. Это плюс не только нам, но и государству. Скорее сможем платить налоги, оформлять договоры об аренде или даже получать наследство », - рассказывает Константин.



В Центре выделили помещение и работникам соцслужбы. Раньше женщины работали в ужасных условиях. Теперь имеют удобные теплые помещения и необходимые коммуникации.



«Мы выполняем роль бывших райотделов образования: предоставляем информацию, занимаемся всем учебно-воспитательным процессом. В последнее время тесно сотрудничаем с переселенцами. Собираем гуманитарную помощь », - говорит начальник отдела гуманитарно-социальной сферы Надежда Ковальчук.



Это уже 50-й Центр в области. В нем работают 11 человек. Здесь местные смогут полноценно получить 64 админуслуги. Это оформления субсидий, регистрация места проживания или оформления документов на пособие по рождению ребенка.



«Днепропетровщина - лидер по открытию Центров предоставления административных услуг. Сейчас в области работает 50. Теперь и жители Сурско-Литовского смогут оценить преимущества такого сервиса. Такие центры должны работать в каждой громаде », - подчеркнул председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7