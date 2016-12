| Общество | 16:10 | 27.12.2016 Сюрприз к Новому году: дети бойцов АТО посоревнуются в лазертаге Дети бойцов АТО получили очередной сюрприз к Новому году. На этот раз ребятам предложили посоревноваться в лазертаге. Это не только очень захватывающая игра, но и «тренировка для мозга» - развивает координацию, смекалку и логическое мышление. Билеты на игру бесплатные. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«В этом году команда Валентина Резниченко подготовила для детей бойцов АТО много сюрпризов к Новому году. Они уже были на праздничных елках, экскурсиях, спектаклях в театрах и сеансах в планетарии. Но это еще не все. Мы предложили ребятам посоревноваться в лазертаге и получили невероятный отклик. Бесплатные билеты разобрали, как горячие пирожки», - рассказала координатор Центра помощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика.



К высокотехнологичной милитари игре в оборудованной крытой арене присоединятся ребята от 7 до 16 лет. Участники поделятся на команды. Они попадут в лабиринт в стиле улицы из компьютерной игры Counter-Strike. Спецэффекты создадут иллюзию реальности. Задача - поразить противника инфракрасным лучом. Он абсолютно безопасен. Процесс попадания фиксируется специальными датчиками, которые находятся на игроке. Игра получается интересной и азартной.



«Организовать такую игру для детей бойцов АТО нам помог пейнтболист Александр Бабичев. Это наш давний партнер, команда Валентина Резниченко уже организовывала вместе с ним турнир по лазертагу для школьников. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы набрать еще одну группу из желающих присоединиться к азартной игре. О бесплатных билетах на новогодние развлечения уточняйте в Центре», - добавила Наталья Шулика. Центр помощи участникам АТО при ДнепрОГА находится по адресу: пр. А.Поля, 1 (бывший пр. Кирова), 1-й этаж. Телефон (056) 742-86-62.

