Лучшим работникам Днепропетровской областной детской больницы вручили денежные сертификаты Накануне новогодних праздников Глеб Пригунов посетил детскую больницу, чтобы наградить лучших работников сертификатами по 5 тыс. грн. Об этом ИА «»МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета. «В этом году мы поставили много оборудования в детскую больницу. За счет областного совета строится новый хирургический корпус. Но человеческий фактор не должен оставаться «за кадром». Поэтому мы вместе с главой госадминистрации приняли решение поддерживать лучших работников медучреждений денежными сертификатами », - сообщил Глеб Пригунов. Врачи, медсестры, сестры - хозяйки - всего 23 работника детской больницы сегодня получили денежные вознаграждения. Это лучшие профессионалы, самоотверженные своей работе, которые были отобраны специальной комиссией. «Пока идет медицинская реформа в стране, которая предусматривает переход на госпитальные округа, пока продолжается переход к системе медицинских услуг позволит настоящим профессионалам получать больше, задача областной власти заключается именно в поддержке медицины», - подчеркнул Глеб Пригунов. Поэтому в этом году было закуплено беспрецедентное количество самого современного медицинского оборудования для больниц области на общую сумму 350 млн. грн. А до конца года 494 медицинских работников получат финансовые сертификаты по 5 тыс. грн.

