| Общество | 16:39 | 27.12.2016 Как на Днепропетровщине выращивают праздничные елки До 2017-го – четыре дня. На елочных рынках – ажиотаж. Но прежде чем праздничное дерево украсит дом, должно пройти шесть лет. Мы увидели, как выращивают главный символ Нового года. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Прежде чем елка отправится на реализацию, пройдет немало времени. Только отбор и подготовка семян занимают несколько месяцев. Потом – продолжительное созревание. Рождается елка из шишки. Из 100 килограммов получается килограмм семян. Их высаживают в питомник. На проращивание – год-два. Перед тем, как деревья пропишутся в лесу, за саженцами ухаживают лесники.

«В питомнике сосна растет 1-2 года. Затем ее высаживают в лес. Интервал между рядами – 2,5-3 метра, – отметил лесничий Кировского лесничества ГП «Днепропетровское лесное хозяйство» Леонид Романенко. – Когда деревья достигают шестилетнего возраста, проводятся первые вырубки. Это осветление. Сильнее деревья растут дальше, а другие идут на новогодние елки. Также сосну выращивают на отдельных плантациях – специально к празднику». В Кировском лесничестве – миллионы хвойных деревьев. На 4 тысячах гектарах леса преобладают сосна крымская и обыкновенная. От момента сбора семян до срезания главного символа Нового года должно пройти шесть лет. За это время дерево достигает в высоту более одного метра. Выбирая новогоднее дерево, специалисты советуют обращать внимание на нижние ветки. Если они гибкие, то елка свежая, если ломаются – уже подсохла. Внимательно осмотрите срез ствола. Его темная поверхность свидетельствует о том, что елку срезали давно.

Стоит оценить и толщину ствола. Он должен быть не меньше 6 см в диаметре у основания.

На елках, которые продаются, должны быть чипы. Это свидетельствует о легальности хвойных красавиц. В чипе закодирована информация – где и когда срублены праздничные деревья. Чтобы исключить вырубку елок браконьерами, в лесных массивах области усилена охрана хвойных насаждений. Рейды осуществляет конная полиция. После праздников ветви и хвою новогодних деревьев следует правильно утилизировать. Коммунальщики должны собирать их отдельно от бытового мусора и вывозить на специальные участки. Елку можно использовать для лечебной косметики: запарить хвою кипятком, прокипятить на небольшом огне и добавить настой в ванну.

Хвоя – один из лучших экологических наполнителей для интерьерных подушек. При простуде вылечит паста из еловых иголок. На приусадебных участках ветвями можно укрывать растения от морозов.

