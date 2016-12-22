Повышение арендной платы за землю для промышленных предприятий Украины составит не более 6%, - Виктор Галасюк

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», 27 декабря, современный мини-завод ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ с рабочим визитом посетил народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

Он отметил, что на сегодняшний день в Украине был принят закон, который заморозит индексацию земельного налога для промышленности на уровне 6% в 2017 году вместо ставки инфляции или 15%, которые хотело установить правительство.

Об этом он сообщил в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР»

«Бюджет 2017 для украинской промышленности – это не бюджет развития, а, скорее Антикризисный бюджет. Так, например, очень важно, что правительство хотело внедрить индексацию земельного налога к уровню инфляции. Если инфляция, например, составила бы 15%, то на такой же показатель планировали поднимать оплату за землю. Нам удалось добиться ограничения индексации на уровне 6% для промышленности вне зависимости от уровня инфляции», - сказал Виктор Галасюк.

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