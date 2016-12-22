Украины способна увеличить конкурентоспособность производителей на внешних рынках, - Виктор Галасюк (ВИДЕО)
Во вторник, 27 декабря, современный мини-завод ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ с рабочим визитом посетил народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.
Виктор Галасюк подчеркнул, что современные высокотехнологичные предприятия Украины, такие как ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ сегодня могут быть конкурентоспособны на внешних рынках Европы, но одновременно с этим остро нуждаются в соответствующей поддержке государства, в частности – на уровне оформленной законодательной базы.
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