| Общество | 09:46 | 28.12.2016 Украина должна жить за счет собственного производства, а не кредитов МВФ и подачек из-за границы, - Виктор Галасюк (ФОТО) Во вторник, 27 декабря, современный мини-завод ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ с рабочим визитом посетил народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк. Виктор Галасюк подчеркнул, что современные высокотехнологичные предприятия Украины, такие как ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ сегодня могут быть конкурентоспособны на внешних рынках Европы, но одновременно с этим остро нуждаются в соответствующей поддержке государства, в частности – на уровне оформленной законодательной базы. «Очень приятно сегодня находится на самом современном заводе Украины, и видеть, как внедряются в жизнь те законы, которые сегодня отстаиваются в парламенте. В прошлом году, которым в 3 раза была повышена пошлина на вывоз металлолома. Сегодня предприятие ИНТЕРПАЙП Сталь обеспечено ломом, работает в нормальном режиме и с уверенностью смотрит в будущее», - отметил нардеп «Неделю назад в составе так называемого бюджетного пакета нам удалось «заморозить» земельный налог, в том числе – для промышленных предприятий. Следующий важный шаг, который направлен на содействие развитию отечественной промышленности – это принятый неделю назад закон «Про экспортно-кредитное агентство», который позволит украинским машиностроителям, вагоностроителям и авиастроителям потреблять продукцию отечественных металлургических предприятий, таких как ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ и поставлять продукцию за границу и быть конкурентоспособными за границей», - подчеркивает Виктор Галасюк «Безусловно, должен развиваться внутренний рынок металлопотребления, для того, чтобы именно отечественная сталь использовалась в инфраструктурных проектах внутри страны, а не только в экспорте за ее пределы. Мы также будем бороться за справедливое тарифное ценообразование, потому что такие крупные производители как ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ не могут платить по одному тарифу с малыми производителями. Это позволит увеличить количество рабочих мест, объемов производства, поступлений валюты в страну. Это позволит Украине жить не за счет кредитов МВФ и подачек из-за границы, а за счет собственного производства, такого как мы видим в Днепре на предприятии ИНЕТРПАЙП СТАЛЬ», - сказал Виктор Галасюк «Конкуренция в Европе и мире сегодня очень жесткая, поэтому задача государственной политики, задача правительства и парламента – сделать все, чтобы способствовать выходу таких предприятий как ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ на зарубежные рынки. Если мы производим продукцию аналогичную европейской, пытаемся продать ее на внешний рынок, но при этом другие страны дают рассрочку под 1-2% годовых, то мы проигрываем. Именно поэтому сегодня в Украине создан Закон «Про экспортно-кредитное агентство», который позволит продукцию украинских металлургов, машиностроителей, а также высокотехнологичную продукцию сделать конкурентоспособной на мировых рынках», - отметил нардеп ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ — современный мини-завод, построенный с нуля в Украине почти за полвека с общим объемом инвестиций $700 млн. Мощность завода — 1,32 млн. тонн круглой стальной заготовки в год «Потенциальный интерес у инвестора к украинской промышленности есть, но если государство сегодня не установит привлекательные правила игр, то новые заводы появляться не будут. Для вхождения новых инвесторов, как украинских, так и зарубежных, необходим целый комплекс условий и именно поэтому сегодня в парламенте мы продвигаем такие проекты, как Экспортно-кредитное агентство, индустриальные парки, создание Украинского банка Восстановления и развития. Это те инструменты, которыми на сегодняшний день уже воспользовались Польша, Турция, Словакия для поддержки собственной промышленности. Очень важно понимать, что промышленность поддерживается не политическими декларациями, а такими законами, как «О повышении экспортной пошлины на металлолом», - сказал Галасюк «Бюджет 2017 для украинской промышленности – это не бюджет развития, а, скорее Антикризисный бюджет. Так, например, очень важно, что правительство хотело внедрить индексацию земельного налога к уровню инфляции. Если инфляция, например, составила бы 15%, то на такой же показатель планировали поднимать оплату за землю. Нам удалось добиться ограничения индексации на уровне 6% для промышленности вне зависимости от уровня инфляции», - добавил нардеп Фото: Артем Лысенко facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

