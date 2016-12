| Общество | 11:23 | 28.12.2016 На Днепропетровщине Фонд Вилкула оказал помощь тысячам ветеранам Великой Отечественной войны Фонд Вилкула «Украинская перспектива» системно поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны. За три года волонтёры фонда передали для ветеранов Красному Кресту и больницам десятки тонн продуктов и медикаментов. В преддверии новогодних праздников глава Фонда Александр Вилкул встретился с ветеранами в Днепропетровском областном госпитале. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда. В своем обращении он сказал: «Я отношусь к вам с глубоким уважением и благодарностью за ваш Подвиг. Для нас является примером ваша жизненная энергия, ваша любовь к Родине, ваше желание трудиться и никогда не сдаваться. Для меня и миллионов украинцев вы – настоящие Герои. Я благодарю вас за поддержку наших действий по восстановлению мира в единой Украине. Вы как никто знаете насколько это важно».

Ветеран Великой Отечественной Войны Иван Иванович Горбенко, участник Курской и Сталинградской битв, освобождения Белоруссии и штурма Кенигсберга, отметил: «Для нас, стариков, очень важно, что нас помнят и заботятся. Я благодарю вас, Александр Юрьевич, за постоянную поддержку. Ваши ребята регулярно приезжают к нам. Вы подарили госпиталю телевизор, который мы с удовольствием смотрим, и продукты постоянно получаем. Но самое главное – это внимание, которое нам оказывают. Мы очень переживаем за то, что происходит в стране. Мы прошли войну и знаем, насколько важен мир». Справка. Фонд «Украинская перспектива» в 2014 году стал первым фондом, который начал оказывать системную помощь мирным людям, пострадавшим от войны – переселенцам и раненым. За период с начала работы Фонд передал около 860 тонн гуманитарной помощи более 120 тысячам человек в более чем 45 городах Украины – в Днепропетровске, Никополе, Кривом Роге, Павлограде, Марганце и других городах Днепропетровской области, а также жители и переселенцы в городах Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной. Также Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» оказывает системную поддержку медицинским учреждениям Днепропетровска, Кривого Рога и других городов, в которых проходят лечение раненые солдаты. Десятки больниц, где, в том числе, проходят лечение ветераны, были обеспечены медикаментами, мединструментами и оборудованием – это более 60 тонн переданной помощи. Кроме того, в Днепропетровске, Павлограде, Никополе, Новомосковске и других городах через организации Красного Креста представители фонда «Украинская перспектива» передают десятки тонн продуктов и медикаментов для пенсионеров, малообеспеченных, ветеранов, переселенцев. Также Фонд системно помогает, в том числе, продуктами питания и медикаментами, ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, многодетным семьям и многим другим, кто оказался в беде. Так, в канун Дня Победы, 9 Мая, Фонд передал ветеранам, участникам боевых действий и детям войны сертификаты на приобретение медикаментов.

