На Днепропетровщине Фонд Вилкула оказал помощь тысячам ветеранам Великой Отечественной войны

Фонд Вилкула «Украинская перспектива» системно поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны. За три года волонтёры фонда передали для ветеранов Красному Кресту и больницам десятки тонн продуктов и медикаментов. В преддверии новогодних праздников глава Фонда Александр Вилкул встретился с ветеранами в Днепропетровском областном госпитале.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда.

В своем обращении он сказал: «Я отношусь к вам с глубоким уважением и благодарностью за ваш Подвиг. Для нас является примером ваша жизненная энергия, ваша любовь к Родине, ваше желание трудиться и никогда не сдаваться. Для меня и миллионов украинцев вы – настоящие Герои. Я благодарю вас за поддержку наших действий по восстановлению мира в единой Украине. Вы как никто знаете насколько это важно».

Ветеран Великой Отечественной Войны Иван Иванович Горбенко, участник Курской и Сталинградской битв, освобождения Белоруссии и штурма Кенигсберга, отметил: «Для нас, стариков, очень важно, что нас помнят и заботятся. Я благодарю вас, Александр Юрьевич, за постоянную поддержку. Ваши ребята регулярно приезжают к нам. Вы подарили госпиталю телевизор, который мы с удовольствием смотрим, и продукты постоянно получаем. Но самое главное – это внимание, которое нам оказывают. Мы очень переживаем за то, что происходит в стране. Мы прошли войну и знаем, насколько важен мир».

Справка. Фонд «Украинская перспектива» в 2014 году стал первым фондом, который начал оказывать системную помощь мирным людям, пострадавшим от войны – переселенцам и раненым.

За период с начала работы Фонд передал около 860 тонн гуманитарной помощи более 120 тысячам человек в более чем 45 городах Украины – в Днепропетровске, Никополе, Кривом Роге, Павлограде, Марганце и других городах Днепропетровской области, а также жители и переселенцы в городах Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной.

Также Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» оказывает системную поддержку медицинским учреждениям Днепропетровска, Кривого Рога и других городов, в которых проходят лечение раненые солдаты. Десятки больниц, где, в том числе, проходят лечение ветераны, были обеспечены медикаментами, мединструментами и оборудованием – это более 60 тонн переданной помощи.

Кроме того, в Днепропетровске, Павлограде, Никополе, Новомосковске и других городах через организации Красного Креста представители фонда «Украинская перспектива» передают десятки тонн продуктов и медикаментов для пенсионеров, малообеспеченных, ветеранов, переселенцев.

Также Фонд системно помогает, в том числе, продуктами питания и медикаментами, ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, многодетным семьям и многим другим, кто оказался в беде. Так, в канун Дня Победы, 9 Мая, Фонд передал ветеранам, участникам боевых действий и детям войны сертификаты на приобретение медикаментов.

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