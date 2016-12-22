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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:24 | 28.12.2016
Украинская классика, мировая литература, патриотические произведения: почти 100 тыс книг приобрели для школьных библиотек области, – Валентин Резниченко

Украинская классика, мировая литература в украинском переводе, патриотические произведения. В этом году около 100 тысяч новых книг поступило в школьные библиотеки Днепропетровщины. На это из областного бюджета было выделено более 3 миллионов гривен. Серию «Школьная библиотека» подготовило харьковское издательство «Фолио».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Школьные библиотеки области пополнились новыми изданиями. Акцент – на современных и патриотических произведениях.

По заказу ДнепрОГА харьковское издательство «Фолио» подготовило серию «Школьная библиотека» для учеников средних и старших классов. Здесь почти 100 тысяч книг, которые входят в основную и дополнительную программы по украинской и зарубежной литературе.

«Сегодня растет спрос на украинскую литературу. Чтобы украинская книга стала ближе к читателю, поддерживаем национальное книгоиздательство и обеспечиваем библиотеки области актуальными книгами. В этом году для школьных библиотек Днепропетровщины приобрели около 100 тысяч художественных произведений. В следующем году будем обновлять фонды публичных библиотек региона», – отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Библиотечные фонды пополнились литературой, которая соответствует сегодняшнему дню и запросам читателей. Среди книг – украинская классика, мировая литература в украинском переводе, патриотические произведения о событиях на Донбассе. Ученикам предлагают произведения Марии Матиос, Юрия Винничука, Сергея Жадана, Евгения Положия, Анатолия Димарова, Зиненко Романа, Лины Костенко, Тараса Шевченко, Ивана Франко и др.

«В течение 25 лет независимости Украины фонды школьных библиотек практически не обновлялись. На полках – почти 90 процентов литературы, изданной в советское время. Команда Валентина Резниченко ломает стереотипы и пополняет библиотечные фонды современными книгами. В этом году Днепропетровщина – крупнейший заказчик книг для школьных библиотек в Украине», – рассказал директор издательства «Фолио» Александр Красовицкий.
 
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Теги: Днепропетровщина

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