Днепропетровщина создает тренд работы в Prozorro, - Валентин Резниченко Самые прозрачные государственные закупки на Днепропетровщине. Здесь самые высокие показатели работы в системе электронных государственных закупок Prozorro среди всех регионов Украины. С начала августа, с тех пор как вступил в силу закон «О Публичных закупках», успешно завершено 13,4 тысячи торгов на 1,7 миллиарда гривен. Рейтинг регионов подготовила общественная организация «Общественный контроль». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. 13,4 тысячи - в Днепропетровской, 9,3 тысячи - в Донецкой области, 4,3 тысячи - в Запорожской, 4 тысячи - в Винницкой.Это количество успешно завершенных государственных закупок за август-октябрь 2016 года.

«Решили сделать небольшое сравнение городов и областей после полноценного вступления в силу закона «О Публичных закупках». Для объективного сравнения взяли период за 3 месяца - с августа по октябрь 2016 года. Днепропетровская область в системе Prozorro задала тренд, сейчас к ее показателям пытаются подтянуться Донецкая и Запорожская области. Мы не выделяли отдельную статистику по облгосадминистрациям, но именноДнепрОГА сильно вытянула средние показатели всей области», - отметил Денис Селин - глава ОО«Общественный контроль», которая проводила анализ работы в Prozorro.

1 августа в Украине вступил в силу закон «О публичных закупках». С этого момента государственные закупки через систему Prozorro стали обязательными. За это время Днепропетровская область успела завершить 13,4 тысячи торгов на 1,7 миллиарда гривен и сэкономить 176 миллионов гривен. Это больше, чем у Запорожской (4,3 тысячи завершенных лотов) и Харьковской (2,3 тысячи лотов) областей вместе взятых. Хотя эти регионы также среди лидеров по работе в Prozorro.

«1,5 года назад команда ДнепрОГА одной из первых перешла на работу в электронной системе торгов. Еще до того, как были приняты соответствующие законы. Prozorro позволила сделать закупки удобными, прозрачными и получить доверие предпринимателей. По примеру ОГА на удобный сервис начали переходить и другие города региона. Результат - только в 2016 году Днепропетровщина сэкономила более 360 миллионов гривен бюджетных средств», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

С начала года Днепропетровщина успешно завершила 34,8 тысячи торгов на 4,7 млрд. грн. Сэкономила более 525 млн. грн.

