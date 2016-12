| Общество | 14:22 | 28.12.2016 Экскурсии, мастер-классы и перформансы: 2017-й исторический музей начнет интересной новогодней программой Экскурсии, которые раскрывают неизвестные факты о Новом годе, мастер-классы по приготовлению традиционных сладостей и перформансы. В днепровском историческом музее 2017-й будут встречать целый месяц программой «Новогодний январь». Каждое воскресенье посетителей ждут интересные сюрпризы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Каждое воскресенье января днепрян приглашают на экскурсию-путешествие «Тайны Нового года». Гостям расскажут о праздничных традициях и обрядах народов нашего края. Они узнают, как появились обычаи украшать деревья, накрывать стол и заказывать желания. Всегда ли Новый год праздновали зимой, а Дед Мороз был добрым. Начало - в 11.30, 13.00, 14.30. Кроме познавательных экскурсий гостей музея ждут и сюрпризы. 8 января с 12:00 до 16:00 - мастер-класс «Новогодний пряник». Посетителям расскажут об истории имбирного пряника, его разновидности и помогут собственными руками создать сладко-имбирный подарок. 22 января в то же время - мастер-класс «Шоколадная история». Гости узнают об истории шоколада, его необычном использовании в разное время и помогут собственными руками создать вкусную открытку. 15 и 29 января экскурсию о праздничных традициях дополнят перформансом «Легенды северного ветра. Будет новогодний обряд североамериканских индейцев в исполнении шоу-театра «Дикий запад». Адрес музея: ул. Д. Яворницкого, 16 Телефон для справок: 46-34-22. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

