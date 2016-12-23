Экскурсии, мастер-классы и перформансы: 2017-й исторический музей начнет интересной новогодней программой

Экскурсии, которые раскрывают неизвестные факты о Новом годе, мастер-классы по приготовлению традиционных сладостей и перформансы. В днепровском историческом музее 2017-й будут встречать целый месяц программой «Новогодний январь». Каждое воскресенье посетителей ждут интересные сюрпризы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Каждое воскресенье января днепрян приглашают на экскурсию-путешествие «Тайны Нового года». Гостям расскажут о праздничных традициях и обрядах народов нашего края. Они узнают, как появились обычаи украшать деревья, накрывать стол и заказывать желания. Всегда ли Новый год праздновали зимой, а Дед Мороз был добрым. Начало - в 11.30, 13.00, 14.30.

Кроме познавательных экскурсий гостей музея ждут и сюрпризы. 8 января с 12:00 до 16:00 - мастер-класс «Новогодний пряник». Посетителям расскажут об истории имбирного пряника, его разновидности и помогут собственными руками создать сладко-имбирный подарок. 22 января в то же время - мастер-класс «Шоколадная история». Гости узнают об истории шоколада, его необычном использовании в разное время и помогут собственными руками создать вкусную открытку.

15 и 29 января экскурсию о праздничных традициях дополнят перформансом «Легенды северного ветра. Будет новогодний обряд североамериканских индейцев в исполнении шоу-театра «Дикий запад».

Адрес музея: ул. Д. Яворницкого, 16 Телефон для справок: 46-34-22.