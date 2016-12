| Общество | 15:28 | 28.12.2016 В Киеве открыли Афон в миниатюре и выставку редких святынь В Успенском соборе Киево-Печерской лавры открылась выставка «Благословение Святой Горы Афон», на которой представлены уникальные трехмерные изображения монашеской республики и Великой лавры, аналога которым не существует, а также редкие святыни. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в Центре информации УПЦ. Выставка приурочена к 1000-летию духовных связей Украины с Афоном. На выставке представлены списки афонских чудотворных образов, которые отправлялись в Украину как благословение Святой Горы. Также афонская художественная традиция – кресты и иконы XVI-XVIII века. Кроме того, мемориальные вещи исследователей Афона разных времен, древние гравюра, карта, фотографии, книги и многое другое. В частности, реликвии преподобного Гавриила Афонского - основателя афонского Ильинского подворья в Одессе - его прижизненная фотография, посох, погребальний крест. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) напомнил о традиции монашеской жизни, принесенной с Афона на днепровские холмы. «Святая Гора Афон подарила нам великого подвижника - основателя нашей обители преподобного Антония Печерского. Благодать Божия на этом месте пребывает более тысячи лет. Спасибо Богу, что у нас есть связь со Святой Горой, ее духовным и историческим богатством. Сейчас в нашей Церкви множество монастырей и монахов, что стало возможным благодаря подвигу основоположников монашества. Люди, которые посетят эту выставку, увидят: все здесь напоминает о том, что мы дети Божьи. Все мы люди разного возраста и специальностей, но у нас одна история и любовь к нашей Церкви и нашему земному Отечеству», - сказал митрополит Павел. На макете изображена даже экспозиция крестного хода из Веденского храма в Кафоликон. Была создана гора Афон размером 2,5*1 метр, а также первый монастырь, основанный на Афоне – это лавра святого Афанасия, или Великая лавра. Выставка продлится до 20 апреля 2017 года.

