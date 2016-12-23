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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:05 | 28.12.2016
Глеб Пригунов вручил ключи от новых квартир семьям семи военнослужащих Днепропетровщины

В среду, 28 декабря, председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов вручил ключи от квартир в новопостроенном доме в с. Партизанское семьям семи участников АТО и военнослужащим Нацгвардии Украины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе областного совета.

Сообщается, что из государственного бюджета выделили 122 млн грн на приобретение жилья для военнослужащих. Днепропетровщина получила 3,5 млн грн, за которые приобрели квартиры в новом доме.
Дом создан с учетом всех строительных и современных требований по применением энергоэффективных технологий. Расположен в экологически чистом районе области, в самом центре села Партизанское, в 12 км от Днепра. Рядом расположены амбулатория, детский сад и школа.

«Два года назад Украина взяла курс на укрепление и модернизацию армии и помощь военнослужащим. Очень приятно, что проект по предоставлению жилья защитникам реализуется в нашем регионе. Для нас главное, чтобы герои, которые нас защищают, благодаря которым мы можем спокойно работать, имели нормальные жилищные и бытовые условия. Некоторые из военных уже завтра поедут на передовую и будут уверенными за комфорт на уют в своих семьях. В планах государства строительство еще ряда жилых домов для военных и уверен, что областной совет также будет принимать в этом участие. Искренне желаю, чтобы в каждой вашей семье царила любовь, мир и благополучие», - обратился к военным Глеб Пригунов.

В 2017 году в государственном бюджете на строительство жилых объектов для военнослужащих заложено еще около 200 млн грн. На сегодня военные Нацгвардии по всей Украине получили от государства 55 квартир, на следующий год запланировано строительство еще 500 новых квартир. Всего же в очереди на жилье еще стоит около 250 служащих Нацгвардии из нашей области, все они получают жилье по очереди.
 
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