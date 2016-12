| Общество | 16:36 | 28.12.2016 На областную елку пришло около тысячи детей Днепропетровщины Около тысячи детей собрались в академическом театре оперы и балета Днепра. Сюда, на традиционный предновогодний праздник, их пригласил председатель облгосадминистрации Валентин Резниченко. Среди присутствующих - одаренные ребята региона. Для них подготовили развлечения от Деда Мороза и Снегурочки, сладкие подарки и сказочное представление.



Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «На областной праздник пригласили около тысячи детей региона. Это ребята, которые в течение года хорошо учились, побеждали в олимпиадах, занимали призовые места в спортивных, вокальных, поэтических конкурсах. Гордимся каждым, - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. - К новым свершениям талантливых детей Днепропетровщины поощряем сладкими подарками, сказочным спектаклем и развлечениями от Деда Мороза и Снегурочки».



На елку спешит семилетний Саша Порубай. Мальчик делится: весь год хорошо учился, помогал родителям, получил четвертый разряд по шахматам и белый пояс по карате. В награду от Деда Мороза хочет получить игрушечный джип. Для сестер заказал пони и фиолетового зайца. Заветная мечта школьника - окончание войны в Украине.



Вместе с Дедом Морозом на празднике развлекаются пятилетний Никита и его старшая сестра Соня. Дети рассказывают - сюда попали, потому что были послушными и старательно учились.



«Я приносила домой одни «двенадцатки», - отмечает девочка. - Новый год мой любимый праздник. Можно играть в снежки, веселиться и получать много конфет».



Зимние праздники в душе и одиннадцатилетней Лизы Кравцовой.

«Новый год - это много конфет и подарков, елка, театральные представления и школьные дискотеки. Очень люблю этот праздник», - рассказала девочка.



На первую в своей жизни елку пришла трехлетняя Соня. Малышка ответственно готовилась к встрече с Дедом Морозом и выучила стихотворение.



«Соня очень любит спектакли, сказочных героев. На таком масштабном празднике мы впервые. Ей нравится, - поделилась мама девочки Ирина Удовикова. - Я и сама в восторге. Опять попала в детство и сказку».



Все дети получили подарки.

