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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 18:39 | 28.12.2016
Дети бойцов АТО первыми увидели сферический фильм, созданный в Днепре

В днепровском планетарии прошел допремьерный показ первого сферического фильма, созданного в Днепре. Посмотреть особенную программу пригласили особенных гостей - детей бойцов АТО. Такой сюрприз для них подготовила команда Валентина Резниченко. Бесплатные новогодние спектакли для детей и их родителей в театрах Днепра будут проходить и дальше. Билеты - в Центре помощи участникам АТО при Днепропетровской ОГА.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

10-летняя Катя Пешина в планетарии уже второй раз. Девочка говорит: приходит с удовольствием.

«Раньше я смотрела программу о солнечном лучике и мне очень понравилось. Сидишь, а всюду звезды крутятся. Это впечатляет», - поделилась Катя Першина.

В планетарий девочка пришла с мамой, 6-летней сестренкой и 9-месячным братиком.

«Мои девочки любят планетарий, - рассказала Анжелика Пешина. - Решила впервые показать такую программу младшему Тимуру. Бесплатные приглашения получила в ОГА. Мы всегда хватаемся за такие возможности - уже были и в цирке, и в кукольном театре».

Для детей бойцов АТО в планетарии подготовили особенную программу. Это допремьерный показ первой ленты для купола планетария, созданной в Днепре. Главный герой «Вредных космических советов» - рыжеволосый непоседа.

«Программа рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Она познавательная - рассказывает о космическом пространстве, вселенной, законах физики. Над программой в течение года работала студия анимации при днепровском планетарии. Здесь авторское все: сценарий, герои, музыка, рисунки», - отметил руководитель днепровского планетария Сергей Линговский.

Такие бесплатные сеансы для детей бойцов АТО и их родителей в планетарии проходят регулярно. В Центре помощи бойцам АТО предлагают и другие развлечения к новогодним праздникам.

«Команда Валентина Резниченко продолжает новогодние сюрпризы для детей бойцов АТО. Практически каждый день мы приглашаем их на развлекательные программы. Есть билеты в оперный и молодежный театры, планетарий. Они пользуются большим спросом. Только за вчера разобрали полсотни таких приглашений», - рассказала координатор Центра помощи бойцам АТО при Днепропетровской ОГА Наталья Шулика.

Узнать, какие еще спектакли подготовили для детей бойцов АТО и переселенцев и взять бесплатные билеты можно в Центре помощи бойцам АТО при ДнепрОГА по адресу: г. Днепр, пр. Поля, 1 (1-й этаж), тел.: (056) 742-86-62.

 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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