| Общество | 18:39 | 28.12.2016 Дети бойцов АТО первыми увидели сферический фильм, созданный в Днепре В днепровском планетарии прошел допремьерный показ первого сферического фильма, созданного в Днепре. Посмотреть особенную программу пригласили особенных гостей - детей бойцов АТО. Такой сюрприз для них подготовила команда Валентина Резниченко. Бесплатные новогодние спектакли для детей и их родителей в театрах Днепра будут проходить и дальше. Билеты - в Центре помощи участникам АТО при Днепропетровской ОГА. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации. 10-летняя Катя Пешина в планетарии уже второй раз. Девочка говорит: приходит с удовольствием. «Раньше я смотрела программу о солнечном лучике и мне очень понравилось. Сидишь, а всюду звезды крутятся. Это впечатляет», - поделилась Катя Першина. В планетарий девочка пришла с мамой, 6-летней сестренкой и 9-месячным братиком. «Мои девочки любят планетарий, - рассказала Анжелика Пешина. - Решила впервые показать такую программу младшему Тимуру. Бесплатные приглашения получила в ОГА. Мы всегда хватаемся за такие возможности - уже были и в цирке, и в кукольном театре». Для детей бойцов АТО в планетарии подготовили особенную программу. Это допремьерный показ первой ленты для купола планетария, созданной в Днепре. Главный герой «Вредных космических советов» - рыжеволосый непоседа. «Программа рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Она познавательная - рассказывает о космическом пространстве, вселенной, законах физики. Над программой в течение года работала студия анимации при днепровском планетарии. Здесь авторское все: сценарий, герои, музыка, рисунки», - отметил руководитель днепровского планетария Сергей Линговский. Такие бесплатные сеансы для детей бойцов АТО и их родителей в планетарии проходят регулярно. В Центре помощи бойцам АТО предлагают и другие развлечения к новогодним праздникам. «Команда Валентина Резниченко продолжает новогодние сюрпризы для детей бойцов АТО. Практически каждый день мы приглашаем их на развлекательные программы. Есть билеты в оперный и молодежный театры, планетарий. Они пользуются большим спросом. Только за вчера разобрали полсотни таких приглашений», - рассказала координатор Центра помощи бойцам АТО при Днепропетровской ОГА Наталья Шулика. Узнать, какие еще спектакли подготовили для детей бойцов АТО и переселенцев и взять бесплатные билеты можно в Центре помощи бойцам АТО при ДнепрОГА по адресу: г. Днепр, пр. Поля, 1 (1-й этаж), тел.: (056) 742-86-62. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

