Увидеть оригинальные картины на полиэтилене можно в Музее украинской живописи

Необычная и оригинальная выставка открылась в Музее украинской живописи. Посетителей удивляет своими работами художник Игорь Куделин.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Какими вы привыкли видеть картины? Написанными на бумажном или тканевом полотне. Игорь Куделин смело ломает эти стереотипы и выбирает за основу - прозрачный полиэтилен! Да. Именно тот, который мы почти ежедневно используем в быту.

«Для меня конечная цель создания проекта «Искусство точки»- тотальный охват всего прошлого и современной практики модернизма. Это возможно благодаря введению какого-то кода или логотипа в виде точки или группы точек. Это позволяет мне свободно путешествовать стилями и течениями. Но при этом не терять индивидуальность», - рассказывает Игорь Куделин..

«Искусство точки» берет свое начало в 2001 году. Продолжает активно развиваться и сегодня. Оно подчиняется только смелым и креативным художникам.

Познакомиться с работами Игоря Куделина можно в Музее украинской живописи. Его адрес: Троицкая площадь, 5-А. Детали по телефонам: 096-610-37-96, 099-068-36-68, 0562-32-04-31.