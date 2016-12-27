Телеканал «1+1» могут лишить лицензии

Телеканал «1+1» обнародовал обращение от имени руководства и ряда сотрудников телеканала в адрес Президента Украины, спикера парламента и Премьер-министра Украины, в котором говорится о попытках лишить телеканал лицензии.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе канала.

«Сегодня, 29 декабря 2016 года, последний день действия лицензии на аналоговое вещание канала «1+1». Две недели назад, 15 декабря, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала. Однако лицензию так и не выдали. Во время рассмотрения заявки, которое длилось 6 месяцев, никаких официальных претензий в адрес канала не поступало. Последние две недели из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала», - сказано в обращении.

Руководство канал зафвляет, что «1+1» оказался перед угрозой отключения вещания и назначения стороннего руководства.

Обращение подписали гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко, директор департамента информационного вещания Сергей Попов, директор департамента журналистских расследований Максим Шиленко, ведущая «ТСН Тиждень» Алла Мазур, ведущие ТСН Наталья Мосейчук и Людмила Таран, ведущий Юрий Горбунов, руководитель студии «Квартал-95» Владимир Зеленский.

