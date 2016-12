| Общество | 09:21 | 29.12.2016 Телеканал «1+1» могут лишить лицензии Телеканал «1+1» обнародовал обращение от имени руководства и ряда сотрудников телеканала в адрес Президента Украины, спикера парламента и Премьер-министра Украины, в котором говорится о попытках лишить телеканал лицензии. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе канала. «Сегодня, 29 декабря 2016 года, последний день действия лицензии на аналоговое вещание канала «1+1». Две недели назад, 15 декабря, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала. Однако лицензию так и не выдали. Во время рассмотрения заявки, которое длилось 6 месяцев, никаких официальных претензий в адрес канала не поступало. Последние две недели из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала», - сказано в обращении. Руководство канал зафвляет, что «1+1» оказался перед угрозой отключения вещания и назначения стороннего руководства. Обращение подписали гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко, директор департамента информационного вещания Сергей Попов, директор департамента журналистских расследований Максим Шиленко, ведущая «ТСН Тиждень» Алла Мазур, ведущие ТСН Наталья Мосейчук и Людмила Таран, ведущий Юрий Горбунов, руководитель студии «Квартал-95» Владимир Зеленский.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати сми Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7