| Общество | 10:17 | 31.12.2016 Пусть наступающий 2017-й станет Годом действия и реализаций самых важных, заветных и судьбоносных решений, - Леонид Шиман Генеральный директор ГП «НПО «Павлоградский химический завод» главный конструктор РДТТ Леонид Шиман поздравил жителей Днепропетровской области и коллектив предприятия с наступающими новогодними праздниками. «Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю жителей Днепропетровщины, Павлограда и весь коллектив Палоградского химического завода с наступающим Новым 2017-м годом! Уходящий год был нелегким для страны и для каждого из нас в частности. Сегодня, на пороге новых 365 дней нашей жизни, мы говорим о том, что уходящий 2016-й принес немало тягот, но чаще – радостей и счастья.

Уверен, что это время стало для подавляющего большинства из нас Годом выводов и важных решений. Но не меньше я верю в то, что наступающий 2017-й станет Годом действия и реализаций самых важных, заветных и судьбоносных решений. Пусть мир и спокойствие воцарятся в наших домах, пусть в небо взлетают только самолеты, космические корабли и научные спутники, а падают оттуда только звезды! Желаю каждому из вас, каждой семье тепла домашнего очага и финансового достатка, новых находок, открытий и достижений!», - говорится в поздравлении.

