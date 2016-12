| Общество | 11:43 | 29.12.2016 ДТЭК ЭСКО установит тепловой насос в санатории для шахтеров ДТЭК ЭСКО в 2017 году установит в санатории «Самара» тепловой насос, который позволит экономить до 60% расходов на отоплении и горячем водоснабжении – порядка 3 млн грн или сотни тонн угля в год. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе компании. Проект планируется выполнить на условиях энергосервисного контракта. 28 декабря ДТЭК ЭСКО и компания VDE, партнер международной компании Romstal, подписали контракт на бурение пробной скважины для определения теплоотдачи грунта. Изыскательные работы начнутся в январе. Установить тепловой насос мощностью 500 кВт планируется в октябре 2017 года. Санаторий «Самара» находится в Павлоградском районе Днепропетровской области. Ежегодно в нем проходят лечение и профилактику тысячи шахтеров ДТЭК. Сейчас санаторий отапливается от угольной котельной. Установка теплового насоса позволит сэкономить деньги санатория, более необходимые для ремонтов и закупки реабилитационного оборудования и лекарств. Отказ от сжигания угля для отопления помещений в пользу «зеленых технологий» позволит сократить выбросы в атмосферу и станет вкладом ДТЭК в улучшение экологии региона. Справка. ДТЭК ЭСКО – энергосервисная компания, которая предоставляет комплексные услуги в сфере энергоэффективности: проведение энергоаудитов, разработка бизнес-планов, генеральный подряд проектов «под ключ» с предоставлением финансирования клиентам, внедрение систем энергоменеджмента, обучение сотрудников клиентов. Компания реализует проекты на промышленных, жилых, административных и социальных объектах. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

