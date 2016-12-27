ДТЭК ЭСКО установит тепловой насос в санатории для шахтеров

ДТЭК ЭСКО в 2017 году установит в санатории «Самара» тепловой насос, который позволит экономить до 60% расходов на отоплении и горячем водоснабжении – порядка 3 млн грн или сотни тонн угля в год.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе компании.

Проект планируется выполнить на условиях энергосервисного контракта.

28 декабря ДТЭК ЭСКО и компания VDE, партнер международной компании Romstal, подписали контракт на бурение пробной скважины для определения теплоотдачи грунта. Изыскательные работы начнутся в январе. Установить тепловой насос мощностью 500 кВт планируется в октябре 2017 года.

Санаторий «Самара» находится в Павлоградском районе Днепропетровской области. Ежегодно в нем проходят лечение и профилактику тысячи шахтеров ДТЭК. Сейчас санаторий отапливается от угольной котельной. Установка теплового насоса позволит сэкономить деньги санатория, более необходимые для ремонтов и закупки реабилитационного оборудования и лекарств. Отказ от сжигания угля для отопления помещений в пользу «зеленых технологий» позволит сократить выбросы в атмосферу и станет вкладом ДТЭК в улучшение экологии региона.

Справка. ДТЭК ЭСКО – энергосервисная компания, которая предоставляет комплексные услуги в сфере энергоэффективности: проведение энергоаудитов, разработка бизнес-планов, генеральный подряд проектов «под ключ» с предоставлением финансирования клиентам, внедрение систем энергоменеджмента, обучение сотрудников клиентов. Компания реализует проекты на промышленных, жилых, административных и социальных объектах.