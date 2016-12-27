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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:32 | 29.12.2016
Информационная кампания по «зеленой» экономике, энергоэффективности, управлению отходами, термомодернизации, которую проводит ТПП Днепропетровской области, является очень важной в продвижении этого направления, - эксперт

Технический директор ЭСКО «ЭнергоИнжиниринг» Екатерина Шишка отметила, что Днепропетровск значительно уступает городам Западной Украины по внедрению проектов по термомодернизации на предприятиях коммунальной сферы.

Об этом она заявила в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В Днепропетровской области внедряется несколько проектов по термомодернизации на предприятиях. Только они не комплексные. В этом смысле Днепр значительно уступает городам Западной Украины. Там на это берутся кредиты, выигрываются гранты. Поэтому информационно-образовательная кампания, которую проводит Днепропетровская ТПП, является очень важной в развитии этой сферы. Чтобы потенциальные заказчики понимали, о чем идет речь. Потому что они даже не представляют, например, как именно происходит комплексная термомодернизация. Бюджетники не понимают, как можно получить кредиты под термомодернизацию объектов, как ее проводить. Нужно работать комплексно совместно с лидерами местных громад органов местного самоуправления, нужны программы софинансирования из областного, местных бюджетов, тогда длинные и дешевые кредиты под модернизацию коммунальных объектов, гранты от международных финансовых организаций будут правилом. а не "пилотными" проектами для нашей области. Многое сделано, но работы в этом направлении колосальный объем.

В январе в рамках проекта «Зеленая палата. Инициатива устойчивого развития» состоится 3-й семинар из цикла мероприятий для комунальных предприятий и чиновников, организованный Днепропетровской ТПП и областным советом, в рамках которого участникам расскажут, как получить кредиты и гранты на внедрение проектов по термомодернизации на предприятиях коммунальной сферы. Можно будет посмотреть опыт других областей, где уже реализовано несколько системных проектов», - сказала она.

Читайте также: «В Украине есть некий вакуум информации по поводу практики внедрения ресурсоэффективных проектов на предприятиях», - эксперт

 
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Теги: Днепропетровщина

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