Павлоградский химзавод: в уходящем году – развитие вопреки давлению, 2017-й – наращивание мощностей и кадрово-научного потенциала

Множественные информационные атаки, обыски в цехах и рабочих кабинетах, поток уголовных производств, которые впоследствии разрушались из-за отсутствия состава преступления.

Несмотря на непрекращающееся давление, в том числе экономическое, Павлоградский химический завод сумел не только закончить год с прибылью, но и уже планирует вполовину увеличить производственные мощности.

Об итогах работы ключевого оборонного предприятия Украины рассказал Генеральный директор ГП «НПО «Павлоградский химический завод» - Главный конструктор РДТТ Леонид Шиман.

«ШТАТ И ПРОИЗВОДСТВО СОКРАТИЛИ, НАЛОГОВ ЗАПЛАТИЛИ БОЛЬШЕ»

На протяжении 2016 года Павлоградский химический завод постоянно оказывался под давлением со стороны правоохранительных органов и Национального космического агентства в лице экс-руководителя Любомира Сабодаша. В ряде СМИ время от времени возникала информация о противоправной деятельности предприятия и его руководства. В частности, предприятие обвинили в незаконной реализации взрывчатых веществ и краже 54 млн грн. бюджетных средств.

Все эти процессы, рассказывает Леонид Шиман, негативно сказались на производственной деятельности предприятия и привели как к финансовым, так и промышленно-производственным потерям.

- В целом год мы заканчиваем весьма неплохо. Из-за необоснованно открывавшихся дел относительно производства взрывчатых материалов, мы сильно потеряли на этом рынке, и по сравнению с 2015 годом производство в этой сфере сократилось на 92%, а в целом по предприятию объемы производства снизились на 7%.

Рентабельность предприятия снизилась по отношению к 2015 году, но, тем не менее, остается положительной в районе 3%. За счет открытия новых производств мы на 5% увеличили количество работников, сократив при этом численность сотрудников на производстве взрывчатых материалов на 117 человек, - подчеркнул гендиректор ПХЗ.

Вместе с тем Павлоградский химический завод не только продолжил выполнять свои обязательства перед государством, но и существенно увеличил налоговые поступления в бюджет страны.

- Несмотря на то, что Нацкосмос запрещал получать нам прибыль и на протяжении 10 месяцев мы работали в убыток, но после смены руководства Агентства мы снова начали получать прибыль и за последний квартал мы получили около 20 млн грн прибыли. Конечно, это значительно меньше 92 млн грн прибыли, полученных в 2015 году, но, тем не менее, предприятие все равно завершает год с прибылью. При этом мы выплатили в государственный бюджет налогов и сборов на 153,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отметил Леонид Шиман.

«УХОДЯЩИЙ 2016-й: МИНУС МИЛЛИОН МИН, ПЛЮС – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Одним из знаменательных событий уходящего года стало завершение утилизации первого миллиона запрещенных в мире противопехотных мин ПФМ и ПФМ-1с, а также выполнение утилизации вторых ступеней твердотопливных ракетных двигателей, оставшихся в наследство от СССР.

- За этот год мы реализовали ряд важных проектов как для внутреннего рынка, так и для внешних потребителей. Отработали новые технологии утилизации первых ступеней (ракетных двигателей, - ред.), полностью завершили утилизацию вторых ступеней – наиболее опасных из имевшихся. Мы также отработали новую технологию утилизации противопехотных мин с самоликвидаторами, которые, к слову говоря, никто в мире не может утилизировать, и на сегодняшний день мы ведем утилизацию второго миллиона мин, - рассказывает Леонид Шиман.

«ПЛАНЫ НА 2017-й: УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ, НАРАЩИВАНИЕ МОЩНОСТЕЙ»

В планах на 2017-й год – увеличение производственных мощностей, диверсификация производства, кадровые пополнения.

Генеральный директор Павлооградского химического завода подчеркивает, что модернизация и расширение производственных мощностей затронут как оборонный, так и гражданский сектор.

- В наших планах – увеличение производственных мощностей более чем на 50%. Прежде всего это касается начала производства гражданской продукции, связанной со взрывными работами. Планируется также начать строительство новых смесительно-зарядных машин. Будет начато создание мощностей для оборонного комплекса. Сейчас идет работа над созданием высокопрочных изделий гражданского и оборонного назначения, в том числе – для химических процессов. Уверен, что все эти разработки позволят нам увеличить наши производственные мощности более чем на 50% по отношению к 2016 году. Мы планируем набрать около 82 человек рабочего персонала, порядка 37 человек инженерно-технического персонала и около 12 человек научно-технических работников, - говорит Леонид Шиман.

Не останется в стороне и финансовая составляющая. В 2017 году средняя заработная плата по предприятию, согласно действующему плану развития, составит около 9 тыс. грн

Средняя заработная плата по предприятию в 2016 году составляла 7 500 грн., в четвертом квартале – 9 500 грн. В 2017 году она должна будет вырасти еще на 16% - добавил Леонид Шиман.

Напомним, что помимо промышленно-оборонной деятельности Павлоградский химический завод развивает и спортивно-оздоровительную инфраструктуру города. Так, в середине ноября 2016 года на базе водноспортивного комплекса «Юность» был открыт первый в Украине спортивный зал класса «мультиспорт», оснащенный высокоэкологичным напольным покрытием.

ВСК «Юность» также стал уникальной спортивно-оздоровительной базой, предоставляющей целый комплекс услуг по оздоровлению, а также принимающей соревнования по плаванию различных масштабов: от региональных до всеукраинских.

