Пусть 2017-й будет полон ярких красок, приятных впечатлений и интересных событий, - Валентин Резниченко

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Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко поздравил жителей региона с новогодними и Рождественскими праздниками.
«Эти долгожданные праздники наполнены счастливым смехом, радостными ожиданиями и теплыми встречами в кругу родных и близких.
Желаю, чтобы ваше домашний очаг был уютным, а тепло ваших сердец согревало окружающих.
Пусть 2017-й будет полон ярких красок, приятных впечатлений и интересных событий, а о годе уходящем остались только хорошие воспоминания.
Свежих вам идей, новых открытий и только верных решений. Встречайте праздники с улыбкой, верьте в лучшее и будьте счастливы!», - говорится в поздравлении главы ДнепрОГА.