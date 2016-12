| Общество | 11:03 | 31.12.2016 Пусть 2017-й будет полон ярких красок, приятных впечатлений и интересных событий, - Валентин Резниченко Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко поздравил жителей региона с новогодними и Рождественскими праздниками. «Эти долгожданные праздники наполнены счастливым смехом, радостными ожиданиями и теплыми встречами в кругу родных и близких. Желаю, чтобы ваше домашний очаг был уютным, а тепло ваших сердец согревало окружающих. Пусть 2017-й будет полон ярких красок, приятных впечатлений и интересных событий, а о годе уходящем остались только хорошие воспоминания. Свежих вам идей, новых открытий и только верных решений. Встречайте праздники с улыбкой, верьте в лучшее и будьте счастливы!», - говорится в поздравлении главы ДнепрОГА.

