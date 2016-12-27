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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:03 | 31.12.2016
Пусть 2017-й будет полон ярких красок, приятных впечатлений и интересных событий, - Валентин Резниченко

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко поздравил жителей региона с новогодними и Рождественскими праздниками.

«Эти долгожданные праздники наполнены счастливым смехом, радостными ожиданиями и теплыми встречами в кругу родных и близких.

Желаю, чтобы ваше домашний очаг был уютным, а тепло ваших сердец согревало окружающих.

Пусть 2017-й будет полон ярких красок, приятных впечатлений и интересных событий, а о годе уходящем остались только хорошие воспоминания.

Свежих вам идей, новых открытий и только верных решений. Встречайте праздники с улыбкой, верьте в лучшее и будьте счастливы!», - говорится в поздравлении главы ДнепрОГА.
 
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