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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:19 | 29.12.2016
Фонд Вилкула передал новогодние подарки воспитанникам павлоградской школы для детей с ДЦП

Фонд «Украинская перспектива» на протяжении года помогает павлоградской «Школе Ирины», в которой обучаются дети-инвалиды с ДЦП, проблемами умственного развития. По просьбе педагогов детям передаются необходимые для реабилитации и обучения наборы для творчества, развивающие игры, школьные принадлежности и, конечно же, по просьбе ребят, сладости.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда.

К Новому году для своих друзей – волонтеров Фонда Вилкула дети подготовили праздничный концерт с творческими номерами, песнями и танцами. «Ребята очень старались. Каждое их выступление было искренним, настоящим и ярким. За этот год детки стали для нас уже как родные», - делится впечатлениями исполнительный директор фонда Оксана Живага, вручая сладкие подарки детям, о которых они просили.
Для того, чтобы этот день навсегда остался в сердцах гостей ребята подарили им символические подарки, сделанные своими руками.

«Мы рады снова видеть наших уже родных представителей Фонда «Украинская перспектива», и всех гостей, в стенах нашей школы. Дети очень готовились к празднику, репетировали танцы и песни. Для волонтеров фонда и Александра Вилкула они своими ручками изготовили чудесные картины и украшения для елки. Наши дети очень сильно чувствуют заботу Фонда, искренне полюбили тех, кто постоянно протягивает им руку помощи. Ведь им много не надо – лишь чуточку внимания и тепла. Мы поздравляем всех с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым. Искренне надеемся на дальнейшую поддержку Фонда и желаем его представителям долгих лет жизни, здоровья и успехов в их нелегком труде», - отметила Руководитель школы Ирина Рибас.

Исполнительный директор Фонда отметила: «Для нас самая лучшая награда, это сияющие от счастья глазки детей. За два года работы фонда мы передали десятки тонн помощи для переселенцев с детьми, многодетных и малообеспеченных семей, детских домов семейного типа. И эта работа в Новом году будет обязательно продолжена. Такую задачу поставил перед нами глава Фонда Александр Вилкул».

Ранее, в Кривом Роге Фонд «Украинская перспектива» провел масштабный конкурс семейного творчества «Лучшая новогодняя игрушка». В конкурсе приняли участие 520 ребят из многодетных семей, семей переселенцев, детей–инвалидов. В Днепре Александр Вилкул подарил подарки воспитанникам Днепровского Дома Малютки №2, в котором живут ВИЧ-инфицированные дети.
 
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