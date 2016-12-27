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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:03 | 29.12.2016
Рекордное количество медалей завоевали спортсмены Днепропетровщины в этом году на соревнованиях континентального и мирового уровней

340 золотых, серебряных и бронзовых медалей завоевали спортсмены Днепропетровщины в 2016-м. Это рекордное количество наград за годы независимости Украины, завоеванных на чемпионатах мира и Европы.

Об этом сообщил глава региона Валентин Резниченко.

В составе национальной сборной под желто-голубым флагом выступает 1163 спортсмена Днепропетровщины. В 2016-м на официальных чемпионатах мира и Европы они завоевали 340 медалей различного достоинства.

«В этом году спортсмены Днепропетровщины – настоящие триумфаторы. Принесли региону 340 медалей, завоевав их на соревнованиях европейского и мирового уровней. Это лучший результат в области за годы независимости Украины. Упорства и новых побед нашим спортсменам», – подчеркнул председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В олимпийском ТОП-10 Днепропетровщины – фехтовальщик Богдан Никишин, дзюдоисты Артем Блошенко и Геворг Хачатрян, тяжелоатлет Владислав Вороной, пловец Андрей Говоров.

Гордится Днепропетровщина гребцами Иваном Довгодьком и Анастасией Коженковой, борцом Мурази Мчедлидзе, бадминтонисткой Марией Улитиной. В списке лучших – мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе Виктория Рыбовалова.

В неолимпийских видах спорта в 2016-м отличились Екатерина Васильева (рукопашный бой), Иван Волошин (таэквондо ВТФ), Артем Иванов (шашки), Людмила Коломоец (гребля), Богдан Котловянов (казацкий поединок), Елизавета Шевченко (военно-спортивное многоборье).

Достойные результаты показали Павел Пестов (кикбоксинг), Александр Семененко (шахматы), Даниил Фильченко (воднолыжный спорт) и Яна Федий (фунакоши шотокан каратэ).

В Днепропетровской области каждый пятый житель ведет активный образ жизни. По этому показателю наш регион занимает второе место в Украине. В сфере физической культуры и спорта работают более 5,5 тысячи специалистов. Почти 4 тысячи тренеров проводят тренировочный процесс по 156 видам спорта.
 
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