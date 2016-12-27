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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:39 | 29.12.2016
В Днепре завершили внутреннюю экспозицию первого в Украине Музея АТО, - Валентин Резниченко

Уникальный музей АТО создали на Днепропетровщине. Весной в Днепре открыли его уличную экспозицию. Сейчас завершены работы по созданию внутренней части. Главные герои выставки - воины, медики, капелланы, волонтеры и корреспонденты. Об их героических судьбах рассказывают уникальные экспонаты: личные вещи, фотографии, медали, форма.

Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

«Команда Днепропетровской ОГА завершила создание первого в Украине Музея АТО. Весной открыли уличную экспозицию, в центре которой - военная техника. Сейчас готова и внутренняя часть. Ее главные герои - люди. Бойцы, волонтеры, медики, капелланы, военные корреспонденты - все, кто внес вклад в защиту Родины. Экспонаты рассказывают об их судьбах и личных подвигах», - рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Новая экспозиция занимает полтысячи квадратных метров в Диораме исторического музея им. Яворницкого. Ее разместили в трех залах. В первом - вещи атошников, волонтеров, медиков, капелланов, военных корреспондентов. Боеприпасы, ордена, инструменты, детские рисунки и одежда.

Во втором зале - фотографии погибших героев и их личные вещи. Любимые шахматы, книга, открытка к матери, разбитый пулями телефон.

Третий зал - мультимедийный. Такого на территории области еще не было. В зале транслируют две ленты. Каждая - не более получаса. Это документальный рассказ о войне на Востоке Украины. Кино транслируют сразу на четыре стены кинозала. Такой эффект и громкий звук переносят в эпицентр событий на Востоке и не оставляют равнодушным.

Увидеть новую экспозицию музея, созданного командой Валентина Резниченко, можно уже в новом году.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина, АТО

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