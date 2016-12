| Общество | 17:44 | 29.12.2016 Кабмин должен отклонить финплан «Укзалізниці», предусматривающий рост на 35% цен на ж/д билеты и на 25% на грузоперевозки, - Вилкул Очередное повышение тарифов «Укрзалізниці» нанесет серьезный ущерб экономике страны, снизив конкурентоспособность продукции отечественных производителей, а для украинцев повышенные цены на билеты станут неподъёмными. Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте, народный депутат Александр Вилкул выступил категорически против такого предложения «Укрзалізниці». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. «Укрзализныця готовит еще один мощнейший удар по экономике.

Запланированный рост цен в 2017 году на билеты +35%, на перевозку грузов +25%. Такой они подали финплан.

Я не раз за этот год публично говорил, что политика польских гастарбайтеров на УЗ ведет к падению промышленности. Примеров много, но самый вопиющий из них это то, что из-за нехватки вагонов и дизтоплива не перевозится до 10% грузов. Даже в адрес «стратегических» европейских партнеров», - отметил Александр Вилкул. Он подчеркнул: «Простейший график «рост тарифов-объем перевозок» показывает, что при двукратном увеличении тарифов на грузовые перевозки с 2013 года объем перевозок уменьшился более чем на сто миллионов тонн продукции. Страна недополучила десятки миллионов долларов валютной выручки и налогов. Но получила еще большие проблемы с разрушением дорог – аграрии начали перевозить продукцию автотранспортом». Александр Вилкул добавил, что увеличение стоимости ж/д билетов на 35% станет для людей вообще катастрофой. «Цена на авиаперелеты в Украине – в несколько раз выше, чем в Европе. Дорог нет. Бензин и дизтопливо дорожают. И вот сейчас у людей забирают последний доступный транспорт – железную дорогу», - подчеркнул нардеп. В заключении Вилкул отметил: «Страна в кризисе, но Укрзализныця требует в финплане на 2017 год увеличить административные расходы почти в два раза, до 1,75 МЛРД ГРН. Во многом это связано с ростом зарплат членов правления и главы УЗ Войцеха Балчуна, чье узнаваемое фото я приложил к посту вместе с диаграммами. Самое разумное, что может сделать Кабмин – это просто отклонить этот финплан. Хотя бы из чувства самосохранения». facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7