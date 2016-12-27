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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:44 | 29.12.2016
Кабмин должен отклонить финплан «Укзалізниці», предусматривающий рост на 35% цен на ж/д билеты и на 25% на грузоперевозки, - Вилкул

Очередное повышение тарифов «Укрзалізниці» нанесет серьезный ущерб экономике страны, снизив конкурентоспособность продукции отечественных производителей, а для украинцев повышенные цены на билеты станут неподъёмными. Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте, народный депутат Александр Вилкул выступил категорически против такого предложения «Укрзалізниці».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

«Укрзализныця готовит еще один мощнейший удар по экономике.
Запланированный рост цен в 2017 году на билеты +35%, на перевозку грузов +25%. Такой они подали финплан.
Я не раз за этот год публично говорил, что политика польских гастарбайтеров на УЗ ведет к падению промышленности. Примеров много, но самый вопиющий из них это то, что из-за нехватки вагонов и дизтоплива не перевозится до 10% грузов. Даже в адрес «стратегических» европейских партнеров», - отметил Александр Вилкул.

Он подчеркнул: «Простейший график «рост тарифов-объем перевозок» показывает, что при двукратном увеличении тарифов на грузовые перевозки с 2013 года объем перевозок уменьшился более чем на сто миллионов тонн продукции. Страна недополучила десятки миллионов долларов валютной выручки и налогов. Но получила еще большие проблемы с разрушением дорог – аграрии начали перевозить продукцию автотранспортом».

Александр Вилкул добавил, что увеличение стоимости ж/д билетов на 35% станет для людей вообще катастрофой.

«Цена на авиаперелеты в Украине – в несколько раз выше, чем в Европе. Дорог нет. Бензин и дизтопливо дорожают. И вот сейчас у людей забирают последний доступный транспорт – железную дорогу», - подчеркнул нардеп.

В заключении Вилкул отметил: «Страна в кризисе, но Укрзализныця требует в финплане на 2017 год увеличить административные расходы почти в два раза, до 1,75 МЛРД ГРН. Во многом это связано с ростом зарплат членов правления и главы УЗ Войцеха Балчуна, чье узнаваемое фото я приложил к посту вместе с диаграммами. Самое разумное, что может сделать Кабмин – это просто отклонить этот финплан. Хотя бы из чувства самосохранения».

 
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