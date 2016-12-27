В Днепре завершили реконструкцию областной детской поликлиники: как она выглядит (фото)

В Днепре завершили реконструкцию детской поликлиники. На трех этажах - кабинеты для приема, на четвертом - неонатальное отделение для спасения новорожденных. Современное медучреждение примет первых маленьких пациентов со всей области в следующем году.





В Днепре команда Валентина Резниченко реконструировала 30-летнее здание областной детской поликлиники.

Еще недавно здесь кипела работа.

Строители красили, занимались полом, устанавливали окна и двери.

Еще недавно поликлиника выглядела.







Теперь ее не узнать. Поликлиника превратилась в современное медучреждение.





Реконструкцию выполнили по последним технологиям, строители использовали современные и надежные материалы. К старому зданию достроили два этажа и конферанс-зал, сделали переход из поликлиники в детскую областную больницу, утеплили крышу и фасад.

Строители установили новые окна и двери, выполнили отделочные работы.

В здании заменили все коммуникации.







Все - автоматизировано.







На трех этажах обновленной поликлиники кабинеты для приема. На четвертом этаже будут спасать новорожденных. В неонатальном отделении одновременно будут выхаживать 16 детей.





Ежедневно поликлинику будут посещать около 800 детей со своими родителями.

