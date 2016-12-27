Амбулатории, стационары и «скорая»: как будут работать медучреждения области на новогодние праздники

В новогодние праздники медицинские учреждения региона будут работать круглосуточно, сообщают в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

«В новогодние праздники в амбулаториях будут дежурить врачи. В круглосуточном режиме будут работать стационары больниц, скорая помощь. Всем, кому будет необходима медицинская помощь, ее обязательно окажут», - отмечают в департаменте здравоохранения облгосадминистрации.

Заболели на новогодние праздники? Звоните в регистратуру своей амбулатории или вызывайте скорую по номеру 103.

Амбулатории области будут работать в течение всех новогодних праздников. С понедельника по пятницу сюда можно обращаться с 8.00 до 19.00, по субботам и воскресеньям - с 9.00 до 15.00. В медучреждениях будут принимать дежурные врачи.

Возникли замечания по работе медучреждений в новогодние праздники - звоните в областной департамент здравоохранения. Звонки принимают по телефонам (056) 742 87 62, 0800 50 72 50 - круглосуточно и бесплатно.