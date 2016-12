| Общество | 12:45 | 30.12.2016 Амбулатории, стационары и «скорая»: как будут работать медучреждения области на новогодние праздники В новогодние праздники медицинские учреждения региона будут работать круглосуточно, сообщают в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА. «В новогодние праздники в амбулаториях будут дежурить врачи. В круглосуточном режиме будут работать стационары больниц, скорая помощь. Всем, кому будет необходима медицинская помощь, ее обязательно окажут», - отмечают в департаменте здравоохранения облгосадминистрации. Заболели на новогодние праздники? Звоните в регистратуру своей амбулатории или вызывайте скорую по номеру 103. Амбулатории области будут работать в течение всех новогодних праздников. С понедельника по пятницу сюда можно обращаться с 8.00 до 19.00, по субботам и воскресеньям - с 9.00 до 15.00. В медучреждениях будут принимать дежурные врачи. Возникли замечания по работе медучреждений в новогодние праздники - звоните в областной департамент здравоохранения. Звонки принимают по телефонам (056) 742 87 62, 0800 50 72 50 - круглосуточно и бесплатно. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7