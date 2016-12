| Общество | 13:24 | 30.12.2016 В новогодние праздники круглосуточно будут работать диспетчерские службы (телефоны) Потек кран, прорвало трубу, холодные батареи или выключился свет. Такие коммунальные проблемы могут испортить новогоднее настроение. Чтобы этого не произошло, в течение всех праздничных дней в городах и районах будут работать диспетчерские службы. Как с ними связаться, рассказали в департаменте ЖКХ и строительства Днепропетровской облгосадминистрации. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Ежедневно без перерывов и выходных в каждом городе Днепропетровской области дежурят коммунальщики. Если во время праздничных дней произойдут какие-либо коммунальные проблемы, они ликвидируют неисправность. «Погас свет, прорвало трубу, затопили соседи. Это может произойти в любой момент, даже во время новогодних праздников. Для того чтобы коммунальные проблемы не испортили настроение, в каждом городе будут дежурить коммунальщики. Вызвать их можно по телефонам диспетчерских служб», - отмечают в департаменте ЖКХ и строительства ДнепрОГА. Телефоны диспетчерских служб городов и районов области. Круглосуточные диспетчерские службы. Вольногорск (0253) 3-57-01, Днепр (056) 745-32-60, моб. 067-000-1546, Желтые Воды (05652) 2-48-81, Кривой Рог (024) 74-00-00, Марганец (05665) 2-31-49, Никополь (05662) 5-02-94, Новомосковск (0293) 7-13-18, Покров (05667) 4-25-32, Павлоград (0232) 6-24-99 Першотравенск (05633) 7-01-21, Синельниково (0263) 4-35-61, Терновка (05636) 7-38-17/

