| Общество | 11:20 | 31.12.2016 Новогоднее поздравление Вилкула уложилось в десять слов Народный депутат Украины Александр Вилкул поздравил жителей Днепропетровской области и Украины с Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает пресс-служба народного депутата. Народный депутат Украины, глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Его поздравление составило всего десять слов. На своей странице в Фейсбук он написал: «Мира, благополучия, взаимопонимания, здоровья в Единой Украине! С Новым годом!».

