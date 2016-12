| Общество | 12:09 | 31.12.2016 ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго» поздравляет клиентов с наступающим с Новым годом и Рождеством Христовым ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго» поздравило клиентов с наступающими праздниками. «Уважаемый клиент! Поздравляем с Новым годом и Рождеством Христовым!

Желаем, чтобы 2017 принес Вам счастье и радость.

Пусть Ваши добрые начинания сопутствует успех.

Крепкого Вам здоровья, любви и уюта в доме! Благодарим Вас за пользование Личным кабинетом, и напоминаем о важности фиксирования показаний счетчика по состоянию на первое число каждого месяца и их передачи до 4-го числа. Наличие переданных показаний счетчика позволит Вам экономить время, самостоятельно управлять расчетами за электроэнергию и иметь полную уверенность в точности и корректности расчетов за электроэнергию! Передать показания счетчика Вы можете: в «Личном кабинете бытового клиента»; • отправив электронное письмо на адрес callcenter@dtek.com (надо указать полный адрес проживания, показания прибора учета, дату их фиксации и телефон для обратной связи);

• позвонив на номер 0-800-500-444 (сервис работает круглосуточно, звонки со стационарных и мобильных телефонов по Украине бесплатные)

• отправив бесплатное SMS-сообщение (при наличии SMS-договора) с текстом «1 # Показания» (только цифры, например 1 # 001952). Составить SMS-договор можно в центре обслуживания клиентов вашего города или района.

• Также сообщаем о внедрении новой функции - Управление счетами (раздел СРЕДСТВА / Счета). Теперь Вы можете самостоятельно настроить механизм формирования и получения счетов за потребленную электроэнергию. Новая функция предусматривает три параметра: Клиент самостоятельно получает счета на сайте. • Вы можете сгенерировать счет в любой момент по собственному желанию.

• Поставщик не генерирует счета автоматически.

• Счета доставляет Поставщик, если пользователь не получил счет самостоятельно.

• Вы можете генерировать счет в любой момент, если в этот день поставщик не создал счет.

• Поставщик генерирует счета автоматически (обычно 3-4 числа), если на этот день нет созданного ранее счета, у которого еще не истек срок «Оплатить до ...».

• Счета генерирует и доставляет Поставщик.

• Вы сами не формируете счет на сайте.

• Поставщик автоматически генерирует счет раз в месяц (обычно 3-4 числа).

• Учитывая, что каждый пользователь Личного кабинета в любой момент имеет доступ ко всей информации по своему личному счету, печать бумажных счетов пользователям Личного кабинета не целесообразно. При этом, если Вам обязательно нужно получать бумажную копию счета, Вы всегда можете самостоятельно настроить соответствующий параметр в разделе СРЕДСТВА / Счета, или обратиться с заявкой о включении параметра печати в Центр обслуживания клиентов или Контакт-центр компании (0-800-500 -444)», - говориться в сообщении.

