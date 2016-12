| Общество | 15:25 | 30.12.2016 В этом году на Днепропетровщине родилось более 30 тысяч детей В этом году на Днепропетровщине появилось на свет более 30 тысяч маленьких жителей. Чаще аист приносил счастливым родителям девочек, рассказали в департаменте здравоохранения Днепропетровской ОГА.

Сообщает пресс-служба администрации. «В этом году на Днепропетровщине на свет появилось меньше детей, чем в 2015-м. Рождаемость упала более чем 2 тысячи, - рассказала главный акушер-гинеколог области Екатерина Каира. - Всего в 2016 году в нашей области родилось более 30 тысяч маленьких жителей. Большая половина - девочки». В 2016-м в области появилось на свет 320 двоен и 5 троен. 62 молодые мамы рожали дома. Для большинства это было сознательное решение. Сейчас почти 16 тысяч женщин в Днепропетровской области ожидают пополнения в своих семьях. Акушерская помощь в области предоставляется в 23 роддомах, среди которых перинатальные центры в Кривом Роге и Днепре. В прошлом году на Днепропетровщине родилось около 33 тысяч детей.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7