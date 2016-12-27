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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:25 | 30.12.2016
В этом году на Днепропетровщине родилось более 30 тысяч детей

В этом году на Днепропетровщине появилось на свет более 30 тысяч маленьких жителей. Чаще аист приносил счастливым родителям девочек, рассказали в департаменте здравоохранения Днепропетровской ОГА.
Сообщает пресс-служба администрации.

«В этом году на Днепропетровщине на свет появилось меньше детей, чем в 2015-м. Рождаемость упала более чем 2 тысячи, - рассказала главный акушер-гинеколог области Екатерина Каира. - Всего в 2016 году в нашей области родилось более 30 тысяч маленьких жителей. Большая половина - девочки».

В 2016-м в области появилось на свет 320 двоен и 5 троен. 62 молодые мамы рожали дома. Для большинства это было сознательное решение.

Сейчас почти 16 тысяч женщин в Днепропетровской области ожидают пополнения в своих семьях.

Акушерская помощь в области предоставляется в 23 роддомах, среди которых перинатальные центры в Кривом Роге и Днепре.

В прошлом году на Днепропетровщине родилось около 33 тысяч детей.
 
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