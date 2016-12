| Общество | 10:00 | 31.12.2016 ИА «МОСТ-ДНЕПР» поздравляет читателей с Новым 2017-м годом и Рождеством Христовым Уважаемые читатели! Коллектив информационного агентства «МОСТ-ДНЕПР» искренне поздравляет вас с Новым годом и Рождеством Христовым! От всего сердца желаем вам счастья, здоровья, благополучия и тепла домашнего очага и, конечно же, самых добрых новостей. Пусть в Новом 2017-м году сбудутся самые заветные мечты каждого из вас, а мир придет в ваши дома и сердца! С уважением, коллектив ИА «МОСТ-ДНЕПР»

