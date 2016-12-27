Какой будет погода на Днепропетровщине в Новый год

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31 декабря и 1 января украинский гидрометеорологический центр обещает в Днепропетровской области морозную погоду, без осадков.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.
В последний день 2016 года столбики термометров покажут -6... -8 градусов ночью и 0... -2 – днем.
1 января 2017 года погода существенно не изменится: ночью -4... -6 градусов, днем 0... -2. Ветер будет дуть с запада, со скоростью 5-10 м/сек.
Снег может пойти в конце следующей недели, а настоящие морозы ударят ближе к февралю. Тогда ночная температура может опуститься до -30 градусов, дневная – до -19.