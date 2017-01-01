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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:41 | 02.01.2017
В Днепре спасатели присоединились к марафону Дедов Морозов

Сегодня, 2 января, в центре Днепра для жителей и гостей организовала Спортивный день, который начался марафоном Дедов Морозов.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

«В связи с тем, что мероприятие проводится в новогодние праздники, чтобы задать хорошее настроение, начался этот день марафона Дедов Морозов. Участники стартовали возле Оперного театра и финишировали на главной площади города.

Всю «марафонскую» дистанцию сопровождали на пожарном автомобиле «NAVISTAR» сотрудники ГУ ГС ЧС Украины в Днепропетровской области и экипаж полиции.

По завершении марафона, на центральной площади города, каждый посетитель праздника мог осмотреть пожарный автомобиль на его оснащение.

Дети были в восторге, ведь им разрешили посидеть в кабине, поговорить по рации и показали различные сигналы пожарной сирены.

Таким образом Служба спасения популяризирует спорт и напоминает, что отдыхать надо безопасно!», - говориться в сообщении.

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