| Общество | 16:41 | 02.01.2017 В Днепре спасатели присоединились к марафону Дедов Морозов Сегодня, 2 января, в центре Днепра для жителей и гостей организовала Спортивный день, который начался марафоном Дедов Морозов. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. «В связи с тем, что мероприятие проводится в новогодние праздники, чтобы задать хорошее настроение, начался этот день марафона Дедов Морозов. Участники стартовали возле Оперного театра и финишировали на главной площади города. Всю «марафонскую» дистанцию сопровождали на пожарном автомобиле «NAVISTAR» сотрудники ГУ ГС ЧС Украины в Днепропетровской области и экипаж полиции. По завершении марафона, на центральной площади города, каждый посетитель праздника мог осмотреть пожарный автомобиль на его оснащение. Дети были в восторге, ведь им разрешили посидеть в кабине, поговорить по рации и показали различные сигналы пожарной сирены. Таким образом Служба спасения популяризирует спорт и напоминает, что отдыхать надо безопасно!», - говориться в сообщении.

