| Общество | 16:56 | 02.01.2017 Завтра в Днепропетровской области туман, гололед и изморозь 2 января в тринадцати областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, синоптики предупреждают о плохой видимости, гололеде и изморози. Об этом говориться на сайте Украинского Гидрометцентра. «2 января днем в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму туман, видимость 200-500 м; в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях гололед, сложные отложения гололеда и изморози», - говориться в сообщении.

