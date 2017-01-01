Завтра в Днепропетровской области туман, гололед и изморозь

|
2 января в тринадцати областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, синоптики предупреждают о плохой видимости, гололеде и изморози.
Об этом говориться на сайте Украинского Гидрометцентра.
«2 января днем в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму туман, видимость 200-500 м; в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях гололед, сложные отложения гололеда и изморози», - говориться в сообщении.