В МИД рекомендует украинцам отметить поездки в ОАЭ

В МИД рекомендовали украинцам отменить запланированные визиты в города Дубай и Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах из-за сложных погодных условий сообщает издание «Голос.UA» со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины.

«Начиная с 29 декабря 2016 года, из-за сложных погодных условий (густой туман) в аэропортах Дубай и Шарджа (ОАЭ) было отменено или перенесено большое количество рейсов. По информации Национального центра метеорологии и сейсмологии ОАЭ, существует высокая вероятность продления в течение ближайших дней сложных погодных условий. В этой связи предупреждаем граждан Украины, которые планируют свои путешествия, о возможности дальнейшей отмены / задержки рейсов в ОАЭ, а также значительный срок ожидания следующих рейсов», - говорится в сообщении.

