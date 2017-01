| Общество | 17:20 | 02.01.2017 В МИД рекомендует украинцам отметить поездки в ОАЭ В МИД рекомендовали украинцам отменить запланированные визиты в города Дубай и Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах из-за сложных погодных условий сообщает издание «Голос.UA» со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины. «Начиная с 29 декабря 2016 года, из-за сложных погодных условий (густой туман) в аэропортах Дубай и Шарджа (ОАЭ) было отменено или перенесено большое количество рейсов. По информации Национального центра метеорологии и сейсмологии ОАЭ, существует высокая вероятность продления в течение ближайших дней сложных погодных условий. В этой связи предупреждаем граждан Украины, которые планируют свои путешествия, о возможности дальнейшей отмены / задержки рейсов в ОАЭ, а также значительный срок ожидания следующих рейсов», - говорится в сообщении.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7