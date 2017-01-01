За сутки противник 32 раза обстрелял позиции сил АТО

За минувшие сутки, 2 января, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 32 обстрела позиций ВСУ по стороны противника.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино, из 82-миллиметровых минометов - Широкино и Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Марьинку, Гнутово и Лебединский.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреляли Новозвановка, Лобачево и Станицу Луганскую.

На Донецком направлении - Луганское, Северное, Авдеевка, Троицкое и Зайцево.

