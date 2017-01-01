Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
03.01.2017
11:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Итоги новогодних праздников в Днепре»
03.01.2017
12:00		 МОСТ-ДНЕПР:«Сколь детей родилось на Днепропетровщине в Новогоднюю ночь»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 08:55 | 03.01.2017
За сутки противник 32 раза обстрелял позиции сил АТО

За минувшие сутки, 2 января, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 32 обстрела позиций ВСУ по стороны противника.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино, из 82-миллиметровых минометов - Широкино и Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Марьинку, Гнутово и Лебединский.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреляли Новозвановка, Лобачево и Станицу Луганскую.

На Донецком направлении - Луганское, Северное, Авдеевка, Троицкое и Зайцево.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина, АТО, новости АТО

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
29.12.2016 09:21 Телеканал «1+1» могут лишить лицензии
28.12.2016 18:07 В Днепре на Старомостовой полиция задержала двух насильников
28.12.2016 16:21 Полиция разыскивает харьковчанина, пропавшего после службы в Днепропетровской области
28.12.2016 13:04 В Днепропетровской области задержали мошенника, которого разыскивали херсонские полицейские (ВИДЕО)
27.12.2016 13:54 УЗ назначила 36 дополнительных поездов на Новогодние праздники
Последние новости
03.01.2017
09:37		 В Кривом Роге во время пожара в жилом доме погиб мужчина
03.01.2017
09:21		 EX.ua начал работу на новом домене
03.01.2017
09:14		 В Китае сильные морозы остановили водопад (ВИДЕО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика