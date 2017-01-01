Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:23 | 03.01.2017
Проект «зеленая палата инициатива устойчивого развития» в сфере энергоэфективности в коммунальной сфере показал высокую эффективность, - эксперт

Начальник отдела по вопросам развития инфраструктуры транспорта, связи и благоустройства исполнительного аппарата Днепропетровского областного совета Валерий Рыженков рассказал о существующих проблемах энергоэффективности в коммунальной сфере на сегодняшний день.

Об этом он сообщил в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Проблема энергоэффективности в коммунальной сфере является актуальной для многих стран мира, и особенно для Украины, где цена на газ приблизилась к мировой цене. Удельное энергопотребление в коммунальной сфере на один квадратный метр отапливаемой площади составляет 250–350 Вт/м2, что в 3–4 раза превышает показатели европейских стран.

Требования к повышению энергоэффективности зданий областной коммунальной собственности, а также потребность в использовании альтернативных источников тепловой энергии возникли в связи с увеличением тарифов населению и бюджетным организациям. Сегодня потребители тепловой энергии оплачивают сверхнормативные потери тепла в открытых и неотапливаемых админзданиях, в неутепленных чердаках и подвалах, через наружные и внутренние стены, через старые окна, через давно неремонтированные стены с трещинами и облезшей штукатуркой, износившиеся трубы и устаревшее оборудование зданий», - рассказал он.

По его словам, в этом направлении необходимо и полезно проводить обучающие семинары.

«Семинары нужны для того, чтобы участники получили возможность ознакомиться с ключевыми факторами применения энергосберегающих технологий, как в своей повседневной деятельности, так и при планировании развития коммунального учреждения, преимуществами и недостатками применения нетрадиционных, возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.

Помимо теорий были рассмотрены вопросы практического характера, такие как: создание и эксплуатация систем вентиляции, отопления, горячего водоснабжения, освещению зданий.

Кроме этого, получили базовые знания по основам мониторинга, изучили методы сбора и оценки данных, пути разработки концепции энергетической санации зданий, постановки задачи и определения приоритетов, а также выработке стратегии для повышения энергоэффективности, что позволяет в дальнейшем планировать расходы на оплату энергоресурсов и будет способствовать сохранению бюджетных средств», - отметил он.

Валерий Рыженков сообщил, что проект «зеленая палата инициатива устойчивого развития» в сфере энергоэфективности в коммунальной сфере показал высокую эффективность.

«Мероприятия, реализуемые областным советом при поддержке Программы содействия зеленой модернизации украинской экономики, которая выполняется Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) совместно с проектом Днепропетровской торгово-промышленной палаты «Зеленая палата. Инициатива устойчивого развития» показывают высокую эффективность.

В рамках реализации этого проекта были проведены семинары «Энергосберегающие технологии в коммунальном секторе», в которых приняли участие около 120 руководителей и ведущих специалистов областных коммунальных заведений образования, здравоохранения и социальной защиты населения.

Отдельно хотелось бы отметить проведённые семинары, которые имели цель ознакомления и обучения жителей и предпринимателей области с методами сохранения тепла и энергии а также тенденциями развития Украинского рынка органик продукции, эко товаров и услуг», - сообщил он. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
29.12.2016 09:21 Телеканал «1+1» могут лишить лицензии
28.12.2016 18:07 В Днепре на Старомостовой полиция задержала двух насильников
28.12.2016 16:21 Полиция разыскивает харьковчанина, пропавшего после службы в Днепропетровской области
28.12.2016 13:04 В Днепропетровской области задержали мошенника, которого разыскивали херсонские полицейские (ВИДЕО)
27.12.2016 13:54 УЗ назначила 36 дополнительных поездов на Новогодние праздники
Последние новости
03.01.2017
12:33		 На Днепропетровщине 5 человек пострадало из-за использования пиротехники
03.01.2017
12:29		 1 января из-за фейерверков загорелся Каменский горсовет
03.01.2017
12:22		 На новогодние праздники в Днепропетровской области из-за пожаров погибло 5 человек
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика