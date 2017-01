| Общество | 11:23 | 03.01.2017 Проект «зеленая палата инициатива устойчивого развития» в сфере энергоэфективности в коммунальной сфере показал высокую эффективность, - эксперт Начальник отдела по вопросам развития инфраструктуры транспорта, связи и благоустройства исполнительного аппарата Днепропетровского областного совета Валерий Рыженков рассказал о существующих проблемах энергоэффективности в коммунальной сфере на сегодняшний день. Об этом он сообщил в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Проблема энергоэффективности в коммунальной сфере является актуальной для многих стран мира, и особенно для Украины, где цена на газ приблизилась к мировой цене. Удельное энергопотребление в коммунальной сфере на один квадратный метр отапливаемой площади составляет 250–350 Вт/м2, что в 3–4 раза превышает показатели европейских стран. Требования к повышению энергоэффективности зданий областной коммунальной собственности, а также потребность в использовании альтернативных источников тепловой энергии возникли в связи с увеличением тарифов населению и бюджетным организациям. Сегодня потребители тепловой энергии оплачивают сверхнормативные потери тепла в открытых и неотапливаемых админзданиях, в неутепленных чердаках и подвалах, через наружные и внутренние стены, через старые окна, через давно неремонтированные стены с трещинами и облезшей штукатуркой, износившиеся трубы и устаревшее оборудование зданий», - рассказал он. По его словам, в этом направлении необходимо и полезно проводить обучающие семинары. «Семинары нужны для того, чтобы участники получили возможность ознакомиться с ключевыми факторами применения энергосберегающих технологий, как в своей повседневной деятельности, так и при планировании развития коммунального учреждения, преимуществами и недостатками применения нетрадиционных, возобновляемых источников энергии и местных видов топлива. Помимо теорий были рассмотрены вопросы практического характера, такие как: создание и эксплуатация систем вентиляции, отопления, горячего водоснабжения, освещению зданий. Кроме этого, получили базовые знания по основам мониторинга, изучили методы сбора и оценки данных, пути разработки концепции энергетической санации зданий, постановки задачи и определения приоритетов, а также выработке стратегии для повышения энергоэффективности, что позволяет в дальнейшем планировать расходы на оплату энергоресурсов и будет способствовать сохранению бюджетных средств», - отметил он. Валерий Рыженков сообщил, что проект «зеленая палата инициатива устойчивого развития» в сфере энергоэфективности в коммунальной сфере показал высокую эффективность.



«Мероприятия, реализуемые областным советом при поддержке Программы содействия зеленой модернизации украинской экономики, которая выполняется Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) совместно с проектом Днепропетровской торгово-промышленной палаты «Зеленая палата. Инициатива устойчивого развития» показывают высокую эффективность. В рамках реализации этого проекта были проведены семинары «Энергосберегающие технологии в коммунальном секторе», в которых приняли участие около 120 руководителей и ведущих специалистов областных коммунальных заведений образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Отдельно хотелось бы отметить проведённые семинары, которые имели цель ознакомления и обучения жителей и предпринимателей области с методами сохранения тепла и энергии а также тенденциями развития Украинского рынка органик продукции, эко товаров и услуг», - сообщил он.

