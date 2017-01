| Общество | 11:37 | 03.01.2017 Тысячи детей Днепропетровщины получили новогодние поздравления и подарки от Фонда Вилкула «Украинская перспектива» В Петропавловском районе Днепропетровской области представители Фонда Александра Вилкула поздравили с новосельем и Новым Годом детский дом семейного типа (ДДСТ) Некрасовой, в которой живут 8 приемных детей. По просьбе Ольги Некрасовой - мамы-воспительницы, семье передали материалы для ремонта (краски и кисти), швейную машинку, постельные принадлежности и др. Все ребята получили сладости от Фонда Вилкула, а также праздничное поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда. Недавно в большой семье Ольги Некрасовой произошло несколько радостных событий: к ним присоединилась Татьяна - активная и талантливая 11-классница, и вся дружная семья переехала в новый дом. «Представители Фонда Александра Вилкула для нас – давние друзья и помощники. Обращаемся к ним, как к последней надежде, и всегда нас поддерживают. Мы переехали в новый дом, необходим ремонт, а местная власть помочь не может. Фонд передал нам краски и кисти для ремонта, также помог нам найти швейную машинку, как мы просили», - отметила мать-воспительница Ольга Некрасова. Весной 2016 года Фонд Вилкула «Украинская перспектива» оказывал помощь семье Некрасовой, когда матери-воспитательнице были необходимы средства на реабилитацию после сложной операции. В День защиты детей представители Фонда передали ребятам спортивный инвентарь и фотоаппарат, о котором они просили. Также волонтеры «Украинской перспективы» помогли семье собрать в школу первоклассницу Викторию. Исполнительный директор Фонда Оксана Живага подчеркнула: «Александр Вилкул на протяжении долгого времени системно реализует программу поддержки семейных форм воспитания. Под его руководством в 2010-2012гг. были созданы около ста детских домов семейного типа, более трехсот приемных семей. Благодаря этому тысячи детей нашли маму и папу. И мы видим, как счастливы дети, которые получают самое важное – тепло любви и заботу материнских рук». Дети поблагодарили представителей Фонда за подарки и поздравление, а также пообещали, что примут активное участие в благоустройстве их нового дома. Ранее, в Кривом Роге Фонд «Украинская перспектива» провел масштабный конкурс семейного творчества «Лучшая новогодняя игрушка». В конкурсе приняли участие 520 ребят из многодетных семей, семей переселенцев, детей–инвалидов. В Днепре Александр Вилкул подарил подарки воспитанникам Днепровского Дома Малютки №2, в котором живут ВИЧ-инфицированные дети, дети-сироты.

Также Фонд «Украинская перспектива» передал новогодние подарки воспитанникам павлоградской «Школы Ирины», которую системно поддерживает. Здесь обучаются дети-инвалиды с ДЦП, проблемами умственного развития. Напомним, Фонд Вилкула системно поддерживает Фестиваль для детей-сирот «Мама+Я». В нынешнем юбилейном десятом фестивале приняли участие более трех тысяч детей, свыше 500 приемных семей и детских домов семейного типа, около 40 интернатов и детских домов. Справка. За три года, с момента своего основания, Фонд Вилкула оказал системную помощь более чем 120 тысячам человек в 45 городах Украины. Передано около 860 тонн помощи. Фонд поддерживает малообеспеченных, пенсионеров, инвалидов, мирных людей, пострадавших от войны. Помощь оказывается военным госпиталям и больницам, в которых проходят лечение раненные солдаты. Важным направлением работы Фонда является поддержка молодежных и детских программ. Также Фонд поддерживает многодетные, малообеспеченные семьи, детские дома семейного типа, семьи переселенцев с новорожденными. Помощь от Фонда получили уже более 1000 семей переселенцев, у которых на Днепропетровщине родились дети.

