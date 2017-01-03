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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:08 | 03.01.2017
В Украине запретили еще один российский сериал

Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала «Человеческий фактор» российского режиссера Александра Замятина.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмена государственной регистрации и аннулирование удостоверения состоялось на основании ст. 15 закона Украины «О кинематографии» (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений).

Четырех серийную малодраму «Человеческий фактор» показал в феврале 2014 года телеканал «Интер». Фильм повествует о трудной жизни в коммуналке молодой жены, от которой сбежал муж.

Читайте также: в Украине запретили сериал «Интерны» 
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Теги: Украина

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