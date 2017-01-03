В Украине запретили еще один российский сериал

Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала «Человеческий фактор» российского режиссера Александра Замятина. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства. Отмена государственной регистрации и аннулирование удостоверения состоялось на основании ст. 15 закона Украины «О кинематографии» (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений). Четырех серийную малодраму «Человеческий фактор» показал в феврале 2014 года телеканал «Интер». Фильм повествует о трудной жизни в коммуналке молодой жены, от которой сбежал муж. Читайте также: в Украине запретили сериал «Интерны»